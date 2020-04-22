口罩比汽車熱銷 比亞迪成全球最大口罩製造商

由於新冠肺炎 (COVID-19) 在全球蔓延，確診病例仍在穩定成長中。但為了經濟發展，部份國家開始放鬆防疫管制，不過強調民眾在公共場所需配戴口罩。而口罩需求一瞬間爆增，「一罩難求」已是常態。

而新冠疫情在中國爆發初期，中國電動車製造廠比亞迪立即轉產口罩，隨著全球疫情的變化，其口罩產能也極速攀升。根據比亞迪官方表示，截止 4 月 17 日，比亞迪口罩日產量已達 2000 萬片，成為全球最大的口罩生產商。

目前，比亞迪集團已經有 300 條口罩產線，因全球防疫需求，還在以每天 100 萬到 200 萬片口罩生產速度增產中。

比亞迪的口罩在滿足中國需求之後，已開始出口海外。在上周，美國加州與比亞迪簽署價值 10 億美元的巨額口罩訂單。比亞迪每個月向加州供應大約 2 億片口罩，其中大部分是防護級別更高的 N95 口罩。

此外，在本月上旬，日本首富、軟銀創始人孫正義宣布與中國的比亞迪公司達成合作協定，5 月起比亞迪開始向日本每個月出口 3 億片口罩。

不過，本業的汽車銷售業績卻相當暗淡，比亞迪周二 (21 日) 公布 2019 年業績，營收達人民幣 1277.39 億元，年減 1.8%；歸屬於上市公司股東的純益人民幣 16.14 億元，年減 42%。

而旗下最大的事業群 - 汽車業務的營收更大跌 16.8%，反映中國政府補貼退場後，新能源汽車銷售疲弱。