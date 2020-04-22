南韓擬推第三輪經濟刺激 規模達85兆韓圜

為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，南韓總統文在寅於週三 (22 日) 表示，計劃額外提高政府預算，並推出第三輪的經濟刺激方案，文在寅總統將該計劃稱為「韓國式新協議」，主旨在創造工作機會，並提振經濟成長。

南韓於週三 (22 日) 宣佈規模達 85 兆韓圜 (690 億美元) 的刺激政策，主要用途為提供小型企業紓困資金、穩定金融市場、以及解決就業市場不振的問題。

韓國第一、二輪的預算增加規模創下歷史高點 (圖：Bloomberg)

文在寅總統在聲明中表示，政府將會做好準備，以在後肺炎時代促進國家的創新成長，不僅將創造更多的就業機會，亦將透過大型的政府專案，以提高勞動市場的需求。

雖然南韓的肺炎疫情呈現放緩的趨勢，但根據最新的就業數據顯示，3 月份的失業率仍舊大幅攀升，並創下自金融海嘯以來最差的表現。

為了對抗疫情的衝擊，文在寅總統承諾將支出 10 兆韓元，以創造 50 萬個新的工作機會。另外，亦將額外支出 35 兆至 100 兆韓圜，以支持小型企業、並提高金融市場的穩定性。除此之外，南韓政府亦將啟動 40 兆韓圜基金，為重要產業提供紓困。

週三 (22 日) 所宣佈的緊急預算，為今年以來第三輪的經濟刺激政策，第一輪的緊急預算於 3 月份通過，而政府隨後於上週提交了規模達 7.6 兆韓圜的新增預算，主要將用於發放現金予數百萬戶的家庭，以協助民眾渡過難關。

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