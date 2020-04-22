美國市場高獲利動能恐失靈 法人憂美食-KY續刮營運逆風

連鎖餐飲集團今年以來受新冠肺炎疫情衝擊，全面面臨營收衰退壓力，除了主力市場在台灣的業者外，法人憂心，隨著歐美疫情蔓延，過往一向是美食 - KY(2723-TW) 獲利萬靈丹的美國市場，恐將明顯趨緩，加上美國工資有長期調漲趨勢，恐將再衝擊美食今年獲利回穩力道。

美食去年全年合併營收 231.57 億元，年減 3.9%，營業毛利 34.2 億元，營業利益 4.56 億元，全年稅後純益 9.33 億元，年減 44%，每股純益 (EPS)5.18 元，創 5 年低點；其中，第 4 季稅後純益 1.62 億元，更創 2014 年第 4 季以來單季新低，每股純益僅 0.87 元。

美食說明，去年主要是因持續整頓門店體質，使第 4 季產生一次性的業外費用，不過有助換來營運體質提升。

美食強調，經營體質健全、現金流穩定和自有資金充足的餐飲業者，將有望安然度過短期的衝擊，未來隨著消費力道回穩，反而有利進一步提升市占。

不過，法人認為，過往獲利一向穩健的連鎖餐飲業者，第 1 季恐怕有虧損疑慮，原因在於營收大規模縮減，但短期間內，固定成本費用無法等幅下降，餐飲市況要回穩，仍有待疫情大致結束。

法人也憂心，美國疫情在 3 月下旬轉趨嚴重，至今確診已超過 80 萬例，尚無降溫跡象，因此，不排除第 2 季起美食的美國營收將較 3 月衰幅更大。

同時，美國今年最低工資除德州尚未宣布調漲，其餘美食主要營運地區包括加州、華盛頓州、奧勒岡州和內華達州均有調漲，漲幅分別為 8.3%、12.5%、6.7% 和 9.1%，法人指出，即使未來疫情能夠降溫，人力成本上升恐將使美食在美國市場的營利率下滑。