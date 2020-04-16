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漢來美食展店計畫不變 自助餐海港插旗新北有變數

鉅亨網記者王莞甯 台北
漢來海港餐廳。(圖：漢來美食提供)
漢來海港餐廳。(圖：漢來美食提供)
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連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (16) 日指出，即便疫情衝擊餐飲整體市場，但今年原定展店計畫大致不變，下半年仍將開出 2 個全新中餐品牌，並將在高雄分別開出 1 家「五梅先生」和「漢來上海湯包」，不過，原訂下半年於新北開出雙北市第 3 家人氣自助餐「漢來海港餐廳」，計畫可能先暫緩。

漢來美食表示，集團展店過去一向集中下半年，且目前看來疫情有趨緩之勢，展店進度不受影響，仍維持 2 大新品牌、2 個既有品牌各開 1 家新店的原訂計畫。

不過，漢來美食透露，預計首度在新北開出的漢來海港，由於需與提供場地的業主達成更多共識，與疫情無關，因此恐怕今年無法開出，。

另一方面，漢來美食表示，母親節大檔期仍在接受訂位中，目前訂位尚不到 50%，不過旗下各餐廳推出的合菜外賣組詢問度高，光是高雄漢來大飯店本館已銷出近 50-60 組，今年藉由擴大外賣銷售，可望穩住部分上半年業績。

此外，漢來美食今年也首度強功端午送禮市場，儘管過去粽子組並非銷售主力，去年僅零星銷售幾百組，但為衝刺營收，「不放過任何可以增加營收的機會」，更將積極搶攻企業戶單，目標銷售上看萬組。另外將新切入乾拌麵市場的新產品，目標提前至 5 月開賣。

至於高雄漢來本館 10 樓改裝，預計 7 月可完工重新開幕，屆時四大品牌均完成裝修，並略改變經營方向，例如港式火鍋調整為高檔日式鍋物。

即便處在餐飲業低迷市況中，漢來海港餐廳仍不減少預算，今日維持開辦一年一度的甜點季，邀請主廚平塚牧人打造一系列「防疫系」甜點。

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