日本上年度電腦出貨量大增28% 估今年優於預期

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 於週三 (22 日)，公布了 2019 年度 (2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 的電腦出貨量。報年增 28.1% 至 947.5 萬台，這也是日本在相隔 5 年後，電腦出貨量再度突破 900 萬台大關。

由於微軟在今年 1 月 14 日結束 Windows 7 的支援，還有新冠肺炎 (COVID-19) 疫情造成在家工作的人數大增，都帶動了換機與購機的需求。

在 2019 年度的電腦出貨量當中，桌上型電腦年增 43.1% 至 257.2 萬台，筆記型電腦年增 23.3% 至 690.3 萬台。微軟的 Windows 7 作業系統在 2020 年初結束產品支援，使得換機的需求量大增。還有日本政府在 2019 年 10 月將消費稅由原本的 8% 調升到 10%，在增稅之前也引爆一波購機熱潮。這也使得日本的電腦出貨量，在 2019 年 4 月到 2020 年的 1 月之間，都能出現 2 位數的年成長率。

2020 年 3 月的電腦出貨量年減 22.6% 至 79.2 萬台，自前 (2) 月開始，單月的年成長率就連續兩個月出現年減逾 2 成的現象。

然而這樣的現象是有理由的。由於日本的社會新鮮人在每年 4 月進入職場，2019 年 3 月也創下年度前的最高單月出貨紀錄 (102.2 萬台)。而今年則是受到新冠肺炎疫情影響，來自社會新鮮人的需求大減、電腦出貨量也因而出現明顯下滑。

受新冠肺炎疫情影響，在家工作者對電腦的需求量大增 (圖片：AFP)

不過與今年 2 月的電腦出貨量 (50.2 萬台) 相比，也由於上班族在家工作的需求大增，3 月份的出貨量 (79.2 萬台) 也出現了明顯成長。

另由於日本政府打算讓中小學生，每人擁有一台個人電腦的「GIGA School 構想」提前在本年度達標。業界原本預估今年的電腦出貨量在少了換機需求的動能下，會較上年度出現大幅減少。不過在 GIGA School 構想，以及在家工作需求的帶動下，可望讓今年的電腦出貨量較原本預估出現大幅提升。

但是日本 MM 總研的執行委員中村成希也提醒，電腦供貨能否跟上市場需求還很難預測。這也是因為在新冠肺炎的攪局下，許多供應鏈都發生大亂的情形。今後的供貨情況也都無法作出準確估計。