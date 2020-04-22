〈房產〉換屋族找中大坪數新北住宅 近2年偏愛林口

房市進入盤整期後，買賣交易趨緩，大坪數住宅成燙手山芋，不過，房仲業者觀察，新北市近 5 年 50 坪以上住宅交易量明顯增加，其中，2015-2017 年間，新北各區以淡水交易量最多，2018 與 2019 年則由林口連 2 年居冠、2019 年達 1047 筆，其次為新莊 1015 筆，淡水 902 筆，新店及中和分居第四、五名。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，受限總價考量，小宅成為近年不敗的熱銷產品，而中大坪數交易量增，反映換屋族與置產型購屋者也動起來。

張旭嵐表示，這些族群多屬中壯年的「夢享家」，具圓夢能力、有品味、懂享受，對家的標準也提高，多半靠起家厝累積一點換屋本錢，且工作穩定、收入增加，不想再屈就於舊屋小宅的生活空間，轉向低單價又發展成熟的重劃區。

張旭嵐指出，不僅建案屋齡較新，社區基地大，公設完善，滿足對生活和品味的要求，重劃區新設學校師資佳，同時也兼顧家庭多元需求。

張旭嵐也說，林口近年吸引大量財團投資，除五星飯店、outlet 進駐，機捷也通車，機能更趨成熟，今年三井、東森、三立投資 240 億元打造林口媒體影視區，更提高林口含金量和能見度。受惠利多建設，光是 2019 年林口人口就增加 5501 人，成為新北人口成長最快速區域，就業機會可望再帶動林口買氣。

台灣房屋林口 A9 加盟店店東周起帆表示，林口不乏百坪以上物件選擇，近年房價盤整築底後，買氣回穩，加上台商回流賞屋潮，指標型高樓豪宅摩天 41 和晴空樹等大坪數建案，目前單價行情從每坪 30-40 萬元不等，總價普遍在 3000-4000 萬左右，吸引小企業主、醫生和台商等高資產族。

至於新莊副都心重劃區，張旭嵐分析，因有合署辦公進駐以及機捷通車議題，新屋單價一度飆上 6 字頭，近年價修後買氣回溫，新成屋單價落在 42-46 萬間，百坪總價 4000-5000 萬。

而淡海新市鎮的發展在淡水行政大樓、運動中心、新市國小進駐，及淡海輕軌通車後，生活機能越加完整，而因為位置較遠，買盤仍以小資家庭為主，中大坪數住宅多半是置產或度假概念宅，如今淡江大橋已發包動工，估計完工後，交通問題獲得解決，可望再帶動一波買氣信心。