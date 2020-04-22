應屆畢業生最嚮往夢幻企業 台積電、高鐵、富邦金奪冠

往年從 3 月開始就是校園徵才旺季，今年受疫情影響紛紛取消，不過，yes123 求職網調查指出，高達 95% 的企業有意願聘用應屆畢業生，學碩士平均起薪創 7 年新高；至於畢業生最嚮往夢幻的企業，高科技產業仍由晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 拿下七連霸，高鐵 (2633-TW)、富邦金 (2881-TW) 分別為傳產及金融業冠軍。

yes123 求職網今 (22) 日公布「畢業生職涯計畫與企業新血招募調查」，有 95.1% 的企業有意願聘用今年的應屆畢業生，不但超過去年的 94.6%，更續創 2012 年以來的紀錄，每家企業的新鮮人招募，平均落在 15.2 人，規模與去年的 15.3 人差不多，其中甚至有 7% 的公司，徵才數目更在 50 人以上。

至於今年畢業生最嚮往的夢幻企業排名，就科技產業方面來看，被封為護國神山的台積電，仍是許多畢業生心目中就業的首選，連續七年拿下冠軍，其次為中華電信 (2412-TW)、鴻海 (2317-TW)、華碩 (2357-TW) 及大立光 (3008-TW)。

金融產業方面，曾經在 2018 年奪冠的富邦金，今年再度重回榜首，其次分別是中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW) 及台新金 (2887-TW)；傳產的部分，台灣高鐵連 2 年拿下第一名，長榮集團、誠品 (2926-TW)、華航 (2610-TW) 及統一 (1216-TW) 分居 2 至 4 名。

不少新鮮人也相當關心企業給薪議題，調查顯示，企業對於今年的「學士級」新鮮人，平均起薪為 29506 元，較去年同期增加 1%，「研究所級」平均起薪是 32268 元，年增幅為 0.8%，雙雙創下 7 年來新高。

發言人楊宗斌指出，隨著新科技應用起飛，像是 AI、自動化、5G、物聯網及 FinTech，此外，數位 (網路) 行銷和防疫宅經濟現在也相當興盛，企業端開始尋求轉型，對於這些人才的招募態度，不受疫情影響非常積極，並渴望更多「網軍世代」的加入。

不過，調查也顯示，有 13.6% 的應屆畢業生或今年退伍的新鮮人想要選擇再進修，86.4% 的人選擇先就業，比例較去年驟降 11.3 個百分點，顯示許多人因為擔心疫情衝擊，希望緩入職場來度過景氣冷卻的一年。

楊宗斌表示，雖然疫情衝擊廠商業績，導致徵才活動暫停或延後，確實影響到部分畢業生的求職念頭，不過「學歷貶值」效應仍在，規劃優先找工作的，依舊佔大多數。

楊宗斌也發現，許多企業主急尋「跨界、斜槓人才」，像是能從事大數據分析，同時懂得網路、電商行銷；對於財經界徵才，主管也希望新鮮人，最好能具備一些法務或資安背景。