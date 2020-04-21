南韓4月前20天出口年減27% 亦較上月大幅惡化

南韓當局公布了 4 月 1-20 日的出口數據。較去年同期大減 26.9%，上 (3) 月 1-20 日的出口表現則為年增 9.3%，出現大幅惡化。

《韓聯社》報導。南韓關稅廳 (海關) 在週二 (21 日) 公布了 2020 年 4 月 1-20 日的出口表現，報年減 26.9% 至 217.29 億美元。這段期間的工作日數為 14.5 天，較去年同期減少 2 天。日均出口額減少 16.8%。

分析認為，4 月前 20 日的出口大減，是受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，使得全球供應鏈出現斷鏈，需求亦出現大幅滑落。

從品項表現來看，這段期間的半導體出口減少 14.9%、乘用車減少 28.5%、汽車零組件減少 49.8%、無線通信設備減少 30.7%，還有石油製品減少 53.5%。出現全面萎縮的情形。

從出口對象的國家來看，中國減少 17%、美國減少 17.5%、歐盟減少 32.6%、日本減少 20%、香港減少 27%、越南減少 39.5%、中東減少 10.3%。

此外，同期進口年減 18.6% 至 251.84 億美元，貿易逆差約 35 億美元。從品項來看，乘用車進口增加 15.8%、資訊通信設備增加 6.5%；原油、煤炭、機械則分別減少 50.1%、40.2%、11.8%。