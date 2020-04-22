〈財報〉疫情衝擊車用需求 意法半導體預期Q2營收下滑10%

歐洲晶片大廠意法半導體 (STM-US) 週三 (22 日) 公布最新財報，2020 年 Q1 營收、淨利皆較去年同期增長，不過公司警告，受到車用部門需求疲軟，以及營運和物流作業受阻，預計 Q2 營收將較本季下挫 10%。

意法半導體盤前股價 (圖：Investing.com)

Q1 財報關鍵數據：

營收報 22.31 億美元，年增 7.5%，略低於 FactSet 分析師預期的 22.8 億美元

毛利率報 37.9%，年減 150 個基點

淨利報 1.92 億美元，年增 7.9%，高於 FactSet 分析師預期的 1.89 億美元

稀釋後每股淨利 (EPS) 報 0.21 美元，年增 5%

(圖：意法半導體)

意法半導體表示，Q1 營收主要受惠於成像、模擬以及微控制器產品銷售增長，不過營收部份遭到車用、功率分立和數位產品銷售下滑而抵消。

執行長 Jean-Marc Chery 表示：「Q1 營收較公司預期中點低約 5%，疫情以及各國政府相應措施為公司製造業務帶來嚴峻挑戰，尤其是在季度後幾天，總體來說，公司 Q1 財務狀況維持穩定，」

企業展望：

意法半導體表示，Q2 展望將受到市場需求下滑，特別是車用部門，以及政府法規為營運及物流作業帶來的挑戰所影響。

該公司將 2020 年的資本支出預算自 15 億美元調降至 10-12 億美元間，儘管預期所有工廠將恢復營運，但現階段仍有部分工廠無法恢復正常運行。

2020 年 Q2 財測：

營收：20 億美元，季減 10%，年減 8%

毛利率：34.6% 上下約 200 個基點

若解除供應限制，意法半導體認為有望在今年下半年實現增長，下半年營收將較上半年成長 3.4-10.4 億美元，全年營收落在 88-95 億美元間。