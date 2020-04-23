〈財報〉半導體設備廠科林Q3營收不及預期 盤後一度挫逾4%

知名半導體設備廠科林 Lam Research(LRCX-US) 週三 (22 日) 公布 2020 會計年度第三季財報 (3 月 29 日止)，盤後股價自當日交易時間的大漲回落，原因是該公司營收低於華爾街預期。

2020 年度第三財季財報關鍵數據

基於 GAAP

EPS：5.75 億美元或每股獲利 3.88 美元

營收：自去年同期的 24.4 億美元上升至 25 億美元

毛利率：46.6% (去年 45.1%)

營業利潤率：27.7%

基於 Non-Gaap

EPS：自去年同期的 3.70 美元上升至 3.98 美元 (經攤銷和其他因素影響調整後）

營收：自去年同期的 24.4 億美元上升至 25 億美元

調整後毛利率：46.3% (去年 45.1%)

營業利潤率：26.9%

地區性劃分營收 (如下表)

第三季結束時，現金與約當現金總額 56 億美元，主要係因提取 12.5 億美元信貸額度，以及來自營運活動的現金 5.414 億美元。

根據 FactSet，分析師平均預期 EPS 3.90 美元、營收 25.9 億美元，此數據較 2 月底時預期的 EPS 4.56 美元、營收 28 億美元下降。

Lam 先前的營收預期是 26 億美元至 30 億美元區間，但在 3 月 17 日因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴散而撤回財測。

Lam 執行長 Tim Archer 週三表示，「Lam 的全球團隊戮力協助減輕 COVID-19 大流行對營運造成的衝擊，使我們 3 月這一季有紮實的財務表現。」

「儘管近期宏觀經濟狀況與產業供應鏈復甦情形的能見度有限，但我們設備的顧客需求依舊強勁。」

Lam 週三交易時間收漲 11.6%，但盤後一度挫逾 4%，稍後跌幅收斂至 2%。週三晶片股交易時間大致看漲。