韓國第一季GDP季減1.4% 創2008年第四季以來新低

韓國央行公布第一季 GDP 季減 1.4%，創下 2008 年第四季 (-3.3%) 以來新低，預期衰退 1.5%；年增達 1.3%，則創近 10 年半以來最低水準，預期成長 0.6%，前期為年增 2.3%。

南韓 GDP 成長率 圖片：tradingeconomics

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延，韓國大模規封城，使得占 GDP 比重約一半的消費和服務業生產首當其衝，今年第一季民間消費季減 6.4%，衰退幅度創下 1998 年第一季衰退 13.8% 以來的新高，成為拖累第一季 GDP 最重要的因素，至於進口和出口分別衰退 4.1% 和 2%，則是次因。

而其他類別的表現相對較優，設備和建設投資分別成長 0.2% 及 1.3%，政府支出則成長 0.9%。

為抑制新冠肺炎大流行，各國均進行極端的防疫政策，而全球大規模的封鎖造成許多工廠關閉，供應鏈中斷，並壓抑全球商業活動和消費支出。

韓國政府積極採取寬鬆財政與貨幣政策的刺激力道，目前韓國基準利率降至創紀錄的低點 0.75%，以支持經濟成長，試圖減輕肺炎危機所帶來的經濟困境。

韓國央行總裁在 4 月初時表示，預估韓國今年 GDP 年增率將不到 1%，遠低於之前預測的 2.1%。