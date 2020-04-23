防止陷入劇烈經濟衰退 全球刺激政策總規模達8兆美元

相較於 2008 年各國的慢動作處理，這次新冠肺炎 (COVID-19) 疫情多國快速實行財政與貨幣政策，其中如美、德、日本接釋出 1 兆美元以上的刺激政策，除了提高政府支出、貨幣政策外，亦包含銀行擔保的貸款措施。

根據 IMF 研究各國新冠肺炎研究顯示，各國新冠疫情刺激政策額度有明顯差異，如下圖所示，目前全球刺激政策總規模已達 8 兆美元，其中美國刺激規模已高達 2.3 兆美元，德國亦高於 1 兆美元。

各國目前財政政策規模 (圖: Bloomberg)

據《彭博社》整理指出，各國刺激政策主要屬三面向，對疾病醫療的刺激政策、對消費者的補助 (如直升機撒錢)，以及對企業的貸款優惠、稅務減免與人力成本補助。

各國財政政策措施比例。(圖: Bloomberg)

亞洲區來看，中國這次刺激的政策達 4260 億美元，主要挹注於失業救濟金、中小企業減稅與基礎設施建設，且如上圖可知，中國此次刺激政策僅占中國 GDP 3%，其他亞洲國家如日本刺激規模戰 GDP 達 2 成，韓國與澳洲則佔近 1 成。

美洲區中以美國刺激規模最大，規模達 2 兆美元以上，佔 GDP 達 15%，除了直升機撒錢外，其中 3490 億美元用於支應企業人力成本支出，以及 160 億美元的農業救濟等；而歐洲中德國挹注刺激政策達 1 兆美元，刺激規模佔 GDP 近 35%，其中有一半以上為銀行擔保的貸款措施。

其中非洲僅有南非刺激規模達 260 億美元，中東為疫情與原油市場雙重影響區域，《彭博社》表示其中沙烏地阿拉伯已推出 210 億美元的財政援助；疫情下刺激政策看似箭在弦上，然而，並非所有國家能及時推出政策，其中幾個非洲與拉美國家再刺激的力道上，幾乎未達 10 億美元，據《彭博社》統計，高達 60 幾個國家有這狀況。