歐洲復甦要來了？義大利高喊Q3經濟大反彈

義大利是歐洲第一個新冠肺炎 (COVID-19) 疫情廣泛流行的地區，也是首個為抗疫而宣布封城的國家，在 4 月之後，新增病例數終於逐漸放緩。義大利經濟部長長 Roberto Gualtieri 在週四 (23 日) 表示，他預計今年第三季的國內生產總值 (GDP) 將「強勁反彈」。

義大利 GDP 年增率 圖片：tradingeconomics

近期以來，為遏止疫情的擴散，各國祭出封鎖措施，也使得義大利的出口急劇收縮。不過，Gualtieri 認為，到今年第三季，義大利經濟成長將出現反彈，並在 2021 年將實現大幅成長。

「政府的各項措施和業務的逐步重啟，將有助於限制疫情對經濟所帶來負面衝擊，並支持復甦，因此我們預計第三季國內生產總值將強勁反彈，到 2021 年將出現顯著增長。」Gualtieri 說道。

義大利預算監督機構 (UPB) 曾在週二預測表示，今年上半年義大利的 GDP 將下跌 15%，是一次世界大戰後共和時期中前從有過下滑。

另一方面，義大利政府預計，由於自 3 月 8 日以來全國範圍的風城措施，經濟活動減少 8%，因此今年義大利的預算赤字將上升至 GDP 的 10.4%。

政府官員們表示，義大利總理孔特 (Giuseppe Conte) 將要求議會批准，將赤字再擴大 550 億歐元 (合 594 億美元)，以資助新的經濟刺激方案。針對企業方面，孔特預留了約 130 億歐元的資金用於協助企業的臨時裁員和 120 億歐元資金援助企業的資金流動。

總理也在日前承諾了至少價值 500 億歐元的新經濟刺激計劃，義大利政府也在上個月批准了 250 億歐元一系列刺激計劃。