比爾蓋茲捎來好消息 全球將回歸「半正常」生活

《西雅圖時報》週四 (23 日) 報導，長期關注傳染疾病議題的微軟共同創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 於長達 11 頁的備忘錄中，分享對新冠疫情的看法。

比爾蓋茲曾神準預言災難即將來臨，5 年前他在 TED 演說中談到：「未來幾十年內，若有任何能殺死成千萬人的東西，那很可能是一種具高度傳染性的病毒而非戰爭… 不是飛彈，而是微生物。」

《西雅圖時報》週四引述比爾蓋茲 (Bill Gates) 近期發布的備忘錄，分享蓋茲對新冠疫情的看法和預測。

比爾蓋茲認為，這場新冠疫情將定義現代社會，就像二次大戰對上一代人的影響一樣，但好消息是，未來 2 個月內大家可以期待恢復「半正常」生活。

蓋茲稱：「這就像一場世界大戰，只是這次，我們全都站在同一邊… 人們現在所感受到的痛苦，和未來幾年將持續感受到的痛苦，要怎麼說都不為過，經歷這場大流行病的人永遠不會忘記它。」

隨著全球新增確診放緩，各國陸續放寬防疫措施之下，蓋茲提到，接下來的 2 個月全球將進入疫情第二階段，預期世界將回歸「半正常」的生活。

蓋茲預言，屆時人們可以外出，但基於接觸病毒的隱憂，人們外出次數將比過往還少得多，學校會重新開放，但人多的體育館則不會，世界經濟會因需求低迷而陷入蕭條。

蓋茲稱，唯一的長期解決方案是疫苗，預測短至 9 個月或長達 2 年新冠疫苗可以問世，期望 2021 年下半年開始大規模生產，屆時全世界 70 億人將有機會施打一至二劑。

然而，蓋茲警告，若沒有病毒檢測、追蹤接觸者、治療和疫苗方面的進步，就無法長期恢復正常或控制該病毒。

新冠危機爆發後，比爾批評美國錯失防疫先機，抨擊美國政府對新冠疫情的反應遲緩且混亂。比爾及梅琳達蓋茲基金會 (Bill and Melinda Gates Foundation) 已就全球新冠疫情捐款逾 2.5 億美元。