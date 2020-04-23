日本政府在週四 (23 日) 的每月例行經濟報告中表示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 影響，日本景氣正急速惡化，且狀況極為嚴重。這也是自金融風暴發生後，日本當局在經過 11 年又 4 個月時間，再度將景氣看法下修至「惡化」水準。

日本政府為了防止新冠肺炎的疫情擴大，當局在 4 月 7 日針對東京、大阪等 7 個行政區發布了「緊急事態宣言」，更在 4 月 16 日擴大到全國範圍，全日本進入緊急狀態。

日本民間企業也配合政府政策，縮短營業時間或是暫停營業，個人消費、產出，以及出口等都出現惡化。

當局連續 2 個月在整體判斷上作出下修，上回出現類似狀況則是在 2014 年的 9-10 月發生。

2020 年 3 月的整體判斷為「受到新冠肺炎影響，當前出現大幅的下行壓力，狀況極為嚴重。」

金融風暴以來最糟！ 日政府景氣判斷下修至「惡化」 (圖片：AFP)

從個別項目來看，14 個項目中有 6 個項目作出下修。為反映出 3 月份消費者心理等現象出現下滑，在個人消費的判斷上連續 2 個月作出下修。並預估今後也將持續減少。

出口、產出方面也同樣進行下修。反映出對美國、亞洲的出口呈現大幅滑落，還有觀光客大減的現象。日本內閣府認為國外經濟走緩，也將造成日本的出口下滑。在產出方面也需非常留意國外經濟的下行風險，還有供應鏈所帶來的影響等。

另外在企業收益、業績判斷，以及僱傭情勢的判斷等，亦作出了下修判斷。

還有在景氣的先行表現方面，也認為肺炎疫情更加嚴峻，必須注意海內外經濟的走低風險，並留意金融資本市場的變動等影響。

對於國外景氣看法也同樣悲觀。認為正急速惡化當中，且狀況極為嚴峻，已連續 2 個月進行下修。在美國、歐盟、英國、中國等 10 個國家地區的景氣判斷上，除了中國外，皆作出下修。