政院拍板 公益彩券業者納紓困行列 最高補助3萬元

行政院會今 (23) 日通過紓困振興特別預算追加 1500 億元，其中，公益彩券經銷商將納入補助行列，國庫署署長蕭家旗表示，財政部編列 5 億元經費，每月最高補助 1 萬元，共計 3 個月，但金額需視銷售下滑情況而定，詳細辦法待行政院核定。

國庫署署長蕭家旗在行政院會後記者會上指出，受疫情衝擊，公益彩券經銷商銷售額下滑，影響到佣金收入，根據估算，電腦型彩券業者最高補助 1 萬元，立即型最高補助 3000 元，共 3 個月，因此，匡列出 5 億元的預算來進行紓困，不過，實際補助金額要視業者佣金收入減少的情況而定。

蕭家旗進一步說明，原則上， 3 個月佣金收入減少 15% 以上，可申請補助；若減少 30% 以上，可補助最高 1 萬元。目前已擬定出詳細具體作法，待行政院核定後，就會按照統計實際受損情形，按月逐戶補助。

主計總處主計長朱澤民指出，目前銷售電腦型公益彩券業者有 5422 人，銷售刮刮樂等立即型彩券業者共 37288 人。

蕭家旗表示，依目前狀況來看，1、2 月時公益彩券銷售影響不是很大，3 月後的確會有比較大的影響，看起來立即型刮刮樂受到影響較大，電腦型則要看 3、4、5 月的銷售數據。當初在編列預算時有寬估一點，實際補助時，會按照訂定的標準，依每個經銷商受影響狀況來核實。

此外，教育部在第二波預算中，編列了「補助運動事業僱用人員薪資及營業場地租金」等 19.5 億元，另外針對社區大學部分，也編列減輕營運負擔與紓困等 1.5 億元，因應各級學校可能的停課措施，同時也補助各縣市教育網路中心骨幹網路頻寬暨設備 2.5 億元。