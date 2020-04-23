三大法人合賣33.47億元 八檔金融股慘遭外資狙擊

台股今 (23) 日上漲 58.77 點，收在 10366.51 點，外資及陸資賣超 39.6 億元，已連 3 賣，而投信買超 13.78 億元、自營商賣超 7.65 億元，合計三大法人合計賣超 33.47 億元。觀察外資操作，發現外資大砍金融股，賣超前 10 名中，金融股就佔了 8 席。

在台指期部分，外資於台指期貨市場上加碼買回 1677 口多單，累計淨多單部位為 36637 口，投信和自營商也都重回多單懷抱，三大法人心態轉趨謹慎中性偏多。

外資買超前 10 名無任何一檔超過萬張，依序為: 元大滬深 300 正 2、聯電、台積電、元大台灣 50 反 1、元大全球未來通訊、群創、力成、和鑫、國泰美國道瓊正 2、廣達。

外資大舉狙擊金融股，賣超前 10 名中，除了減碼居冠的富邦 VIX 遭賣 27418 張，外資也拔檔中信金、兆豐金破萬張，分別減碼 11758、10007 張，其餘依序為：合庫金、第一金、元大金、台新金、新光金、玉山金、旺宏，第 2-9 名的 8 檔都是金融股。

投信買超前 10 名：強茂、南電、恆大、旺宏、台泥、禾伸堂、亞泥、微星、義隆、力成。

投信賣超前 10 名：世紀鋼、中信金、景碩、凡甲、頎邦、華通、技嘉、南亞科、台表科、博智。

自營商買超前 10 名：元大滬深 300 正 2、元大全球未來通訊、元大高股息、富邦印度正 2、富邦上証正 2、元大 S&P 原油反、元大道瓊白銀、金像電、元大 S&P 黃金反 1、聯電。

自營商賣超前 10 名，元大台灣 50 反 1 遭賣 19149 張、街口 S&P 黃豆 14726 張、元大 S&P 石油 12509 張，其餘依序富邦 VIX、元大 S&P 原油正 2、元大 S&P 黃金正 2、國泰美國道瓊反 1、元大 S&P500 反 1、國泰網路資安、友達。

整體來說，外資雖已連 3 天賣超台股現貨，但在期貨增持多單，維持期現貨中性布局，自營商期選中性偏多，月、周選中性不變，籌碼面維持中性。

技術面上，台股目前仍屬量縮整理，短線將在季線和月線之中震盪拉鋸，後續只要櫃買指數不明顯出現帶量長黑，大盤還是有機會維持在 10100-10600 箱型大區間震盪。