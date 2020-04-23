豪展營運回升 Q1純益年增25% EPS 0.95元 創同期新高

醫材廠豪展 (4735-TW) 今 (23) 日公布自結數，3 月受惠工廠復工率提升，單月稅後純益 2300 萬元，年增 283.33%，每股純益 0.66 元；第 1 季稅後純益 3200 萬元，季減 5.7%、年增 25.24%，每股純益 0.95 元，創同期新高。

豪展 3 月營收 1.1 億元，月增 167.68%、年增 15.78%；第 1 季營收 2.56 億元，季減 30%、年減 6.77%，稅後純益 3200 萬元，季減 5.7%、年增 25.24%，每股純益 0.95 元。

豪展主要產能集中在中國吳江廠，1、2 月受疫情影響，復工率不佳，出貨受限，不過 3 月恢復往年水準，且日本、歐洲等國外客戶持續下單，訂單能見度高。

法人認為，新冠肺炎疫情尚未趨緩，體溫測量產品需求動能延續，第 2 季營收、獲利將可望優於上季，今年上半年有機會優於去年同期。

豪展營收比重方面，紅外線溫度約占 60%、電子血壓計占 27%、電動吸鼻器與其他占 13%；以銷售地區來看，美州占 40%、歐洲占 40%、亞洲占 15%。