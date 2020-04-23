Fed主席鮑爾滿意度創15年高點 直逼2004年葛林斯潘紀錄

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在近期的疫情影響中不斷釋出刺激政策以防止經濟出現崩潰，此舉可謂是深得民心，根據蓋洛普民調統計 (Gallup)，目前聯準會 (Fed) 主席鮑爾滿意度創 15 年以來最高達 58%，逼近葛林斯潘 (Alan Greenspan) 2004 年的滿意度。

根據蓋洛普民調顯示，由下圖可知，在所有的調查者中，將近 58% 認為近期鮑爾所做的措施為合理刺激規模且策略正確，且已逼近 2004 年葛林斯潘的 61% 的滿意度，其中葛林斯潘在 2001 年時滿意度達到 74%

自 2001 年以來聯準會主席民調滿意度 (圖: Bloomberg&Gallup)

蓋洛普說明，最新調查是在新冠肺炎大流行對經濟造成的明顯傷害的情況所進行，截至 4 月 10 日的三週內，近 1900 萬美國人申請了失業救濟，標普 500 指數自 2 月份的高點下跌了 34%，並在近期以稍微緩和。

在疫情期間聯準會對危機做出了積極響應，為了穩定金融市場，聯準會推出了九項緊急計劃，並直接向公司以及地方政府提供救助。

此外，統計結果顯示，鮑爾的表現優於川普、美財政部長梅努欽、美國會兩黨主席，即使川普近兩年來持續不斷的批評鮑爾降息與否的決策，甚至指明鮑爾才是影響美國經濟的最大敵人時，鮑爾的滿意度仍毫髮無傷。

註：此民調為電話採訪，隨機抽樣了生活在美國 50 個州和哥倫比亞特區的 1017 名成年人。在 95% 信心水平下，抽樣誤差幅度為正負 4%。

(本文不開放合作媒體轉載)