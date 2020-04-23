中國外交部：再向世衛加碼3000萬美元捐款

在美國總統川普斷然取消金援世界衛生組織 (WHO) 後，中國外交部發言人耿爽週四 (23 日) 表示，中國決定再追加 3000 萬美元，加上先前捐款 2000 萬美元，目前中國對世衛的總捐助金額已高達 5000 萬美元。

中國外交部發言人耿爽今日宣佈，決定在前期向世衛捐款 2000 萬美元的基礎下，增加 3000 萬美元捐款用於疫情防控，並支持發展中國家衛生體系建設等工作，目前中國向世衛捐助額總計已達 5000 萬美元。

在美國宣布斷絕金援世衛不久後，中國即宣布已向世衛捐款 2000 萬美元，將在能力所及範圍內持續向美國提供幫助，支持世衛在國際打擊疫情的領導地位，並稱讚世衛在譚德塞領導下積極履行自身職責。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發以來，川普對於中國隱匿疫情消息、世衛未履行職責甚至在疫情訊息立場上明顯親中感到不滿，在上週的防疫記者會上宣布暫時停止向世衛捐助資金，川普表示，美國每年向世衛捐助 4-5 億美元，身為世衛主要資助國家，美國有義務問責。

世衛總幹事譚德塞今 (22 日) 也呼籲美國重新考慮暫停資助一事，稱美國所提供資金對於支持其他國家的公衛事業相當重要，作為該組織最大資金捐助國，希望美國能繼續支持世衛工作，繼續挽救生命。