疫情還在初期階段？梅克爾：困境會維持「很長時間」

歷經長達一個月封城後，德國本週起逐步解除封鎖，德國總理梅克爾週四 (23 日) 警告，疫情尚未結束，國內疫情仍在起步階段，德國的艱難處境還會維持很長一段時間。

德國自本週起逐步開放經濟，只要遵循衛生計畫和社交隔離措施，即允許部分小型商店重新開放，至於規模較大的汽車經銷商、腳踏車店和書店則必須打開大門，學校則自 5 月 4 日開始開放。

梅克爾擔心開放經濟後，德國民眾對於疫情的心態將有所放鬆，繼昨日對逐步解封措施表達謹慎態度後，今日再度針對疫情發表談話。

目前德國累計確診病例排名全球第五，僅次於美國、西班牙、義大利和法國，但經過早期、廣泛檢測後，死亡人數已有所下滑，截至週四 (22 日)，德國累計確診病例達約 15 萬 648 例，死亡 5315 例，不過數據顯示其國內痊癒案例也突破 10 萬人。

德國新冠肺炎累計確診人數 圖片：worldometers

「正是因為這些數據燃起了希望，我必須說這個中期結果相當脆弱，我們的處境如履薄冰。」梅克爾向聯邦議會表示。

她認為路途依舊遙遠，國內疫情大流行還未到達最終階段，甚至還在起頭，預計困難還會維持很長一段時間。

德國社交隔離措施將實施至 5 月 3 日為止，全國學校則自 5 月 4 日開始開放，為避免大規模傳播再起，公共活動禁令則將持續到 8 月底，梅克爾與各部會領導人將於 4 月 30 日再次舉行會議，審查 5 月 3 日之後的相關程序。

至於資金方面，受本次疫情干擾最嚴重的南歐國家皆呼籲歐元區發行共同債券，幫助歐洲經濟自疫情恢復，但包含德國在內等較富裕國家皆持反對。

梅克爾表示，德國應準備對歐盟預算支付更多費用。「今天的磋商還未確定細節，但有一件事已經很清楚，基於團結精神，我們應該在有限時間內，向歐盟捐助更多預算款項。」