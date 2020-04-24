TOYOTA北美工廠5月初全面復工

豐田 (7203-JP) 設在北美的所有工廠，將於 5 月 4 日同步復工。而本田 (7267-JP) 北美工廠的停工期間，則要延展一週到 5 月 8 日為止，預計 5 月 11 日復工。而其他美國大廠仍無確切的復工日期。

豐田在 4 月 23 日的時候宣布，該公司位在北美 (美國、加拿大、墨西哥) 的全部 18 座工廠，在 5 月 4 日都將重啟生產。3.2 萬名的員工，也將重回工作崗位。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，這些工廠自今年 3 月下旬開始，就全面進入停工狀態。這段期間由於新車需求下滑，停工日期共延長了 3 次，但考量對經銷商及零件製造商所造成的影響等，才毅然決定復工。

TOYOTA 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

未來工廠員工在上工前須測量體溫，並戴上公司所配發的口罩及防護面罩。在工作及休息時間，也都要保持 1.8 公尺以上的安全距離。還有換班時的間隔時間也將拉長，以減少人與人的接觸機會。另外在員工餐廳部分，也會以班為單位來讓員工們使用，並錯開大家的用餐時間。員工餐廳及休息空間也會在每天進行多次消毒。

雖然工作效率會下降，也會在安全優先的前提下，逐步讓工廠營運重回軌道。初期的稼動率會在 5 成，目標在 6 月時能回到過去水準。

美國新車銷售在 3 月時年減約 4 成，4 月也預估年減 5 成。豐田北美工廠的汽車年產量，在 2019 年達 185 萬輛，約占該公司全球生產的 2 成左右。今年受到疫情影響，產量也勢將大幅減少。

同業的本田則是在 4 月 23 日的時候決定，北美工廠的停工期間將延後一週至 5 月 8 日，並計畫 5 月 11 日復工。日產 (7201-JP) 也計畫在 5 月中旬復工，賓士與福斯也分別決定在 4 月 27 日及 5 月 3 日起階段性復工。

GM、福特等美國大廠，北美工廠的復工日期則還不明朗。各家公司希望在 5 月上旬復工，但工會方面則覺得時間過早。美國聯合汽車公會 (UAW) 主席甘博 (Rory Gamble) 在 4 月 23 日表示，目前缺乏讓員工重回工作崗位的科學資料，在 5 月上旬復工的風險過高。