世衛意外發布「瑞德西韋試驗失敗」 吉利德跳水美股打寒顫

週四 (23 日) 美股盤中時段，世界衛生組織 (WHO) 官網意外刊登吉利德「瑞德西韋」於中國臨床試驗失敗的消息，吉利德股價應聲跳水，美股四大指數隨即收斂漲幅。

美國藥廠吉利德 (GILD-US) 的實驗性藥物「瑞德西韋」(remdesivir) 被視為可能有效治療新冠肺炎，成為外界關注的明星藥。

週四多家外媒報導，世衛官網意外發布來自中國的早期臨床報告，內容稱瑞德西韋於中國的臨床試驗失敗，該藥並沒有改善患者病情，也未減少患者血液中的新冠病毒，但隨後該報告已被刪除。

世衛發言人賈薩雷維奇 (Tarik Jasarevic) 表示：「作者向世衛提供文件初稿，無意間在網站上發布，並在發現錯誤後立即刪除。該研究報告目前正在接受同行評審，我們正等待最終版本。」

吉利德公司發言人 Amy Flood 回應，這項臨床試驗報告出現不恰當的描述，該研究因參與試驗的人數太少而提前終止，因此無法得出具有統計學意義的結果。

Amy Flood 強調，數據趨勢表示瑞德西韋具有潛在的效用，特別是對早期治療的患者。

吉利德科學週四股價應聲下挫

台北時間週五淩晨 1 時 30 分許，吉利德科學 (GILD-US) 股價驟跌逾 7%，暫報每股 75.34 美元，美股道瓊指數收斂早盤漲幅至 0.55%，暫報 23604.07。