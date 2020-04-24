〈美股盤後〉吉利德爭議性報告攪局 美股高低震盪收平

週四 (23 日) 華爾街再度經歷動盪的一天！市場對於石油減產的預期，油市持續回升，加上美國上週初請失業金人數連續三週下滑，激勵美股早盤勁揚，道瓊一度漲逾 1.6%。

盤中時段，有關吉利德的爭議性報告攪局，多家外媒報導，世衛 (WHO) 官網意外發布，實驗性藥品「瑞德西韋」中國臨床試驗失敗，吉利德 (GILD-US) 驟跌，一度暫停交易，風險情緒下滑，美股三大指數震盪收平。

美股道瓊指數走勢圖 (圖片：investing)

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，全球 212 個國家淪陷，截稿前，全球確診數已飆破 260 萬例，死亡人數亦突破 18.6 萬例，美國成為世界最大震央國，迄今累計確診數超過 85.4 萬。

世衛 (WHO) 週四冷暖交織，中國政府追加 3000 萬美元支持世衛抗疫，與此同時，美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 警告世衛，若不進行改革，美國將永遠撤資。

週四 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 39.44 點，或 0.17%，收 23,515.26 點。

標普 500 指數下跌 1.51 點，或 0.05%，收 2,797.80 點。

那斯達克指數下跌 0.63 點，或 0.01%，收 8,494.75 點。

費城半導體指數下跌 17.45 點，或 1.04%，收 1,664.67 點。

標普 11 大板塊以能源、工業板塊領漲、公用事業股等防禦性類股領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎漲跌互見：亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.52%；臉書 (FB-US) 上漲 1.56%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.01%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.39%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.21%。

《彭博》引述消息人士稱，蘋果 (AAPL-US) 正在開發自家三款 Mac 處理器，基於下一代 iPhone 採用的 A14 處理器，計畫明年開始從目前供應商英特爾手中轉移，至少推出一款採用自家晶片的筆電。

蘋果週四小跌 0.39% 至每股 275.03 美元，英特爾 (INTC-US) 下跌 1.76%。

蘋果將推採用自家晶片的 Mac。(圖片：AFP)

道瓊 30 檔成分股以能源股表現最佳。埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 3.21%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.79%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.93%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.33%；波音 (BA-US) 上漲 2.05%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.17%；高盛 (GS-US) 下跌 0.53%。

費半成分股一片血染。AMD (AMD-US) 下跌 0.04%；美光 (MU-US) 下跌 0.32%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.75%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.17%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.32%。

台股 ADR 盡數收高。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.56%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.48%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.30%。

焦點個股與財報消息

賽靈思 (XLNX -US) 下跌 3.83%。週三該公司盤後公佈 2020 財年第四季財報 (1～3 月)，營收與獲利均超預期，但本季展望卻不如市場預期。

儘管網購平台銷售額因疫情受益，目標百貨 (TGT-US) 下跌 2.78%，該公司員工醞釀集體請病假罷工，主因是抗議防護裝備不足。

Netflix (NFLX-US) 於週三表示，將發行以美元和歐元計價、總額 10 億美元的債券集資，週四其股價上漲 1.25%。

經濟數據

美國截至 4/18 當週初請失業金 (萬人) 報 442.7，預估 450.0，前值 524.5

美國截至 4/18 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 578.65，前值 550.8

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 初值報 36.9，預估 38.5，前值 48.5

美國 4 月 Markit 服務業 PMI 初值報 27.0，預估 32.5，前值 39.8

美國 4 月 Markit 綜合 PMI 初值報 27.4，前值 40.9

華爾街分析

週四吉利德風波讓華爾街警鈴乍響，美債殖利率趨平，美股主指自當日高點回落。

EP Wealth Advisors 投資組合策略主管 Adam Phillips 表示：「投資者將希望寄託新增確診曲線趨平和最終疫苗持續的發展上，今日股價波動說明當前環境下，投資者多空情緒的善變。」

瑞穗證券分析師 Salim Syed 在一份研究報告中說：「這項研究的規模還不算大，因此該試驗數據並不十分可靠。」

美國上週初請失業金人數連續三週下滑，華爾街投資銀行 Jefferies 表示：「現在看初請失業金數據很像看 COVID-19 感染數據，目前預計整體經濟數據會出現大降還為時過早，但從中我們可以看到一些令人鼓舞的訊息，失業金數據有出現趨平曲線的跡象。」