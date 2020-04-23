美4月Markit製造業PMI暴跌至36.9 創11年來最低

IHS Markit 於週四 (23 日) 公佈美國 4 月份的製造業 PMI 指數初值，報 36.9，較 3 月份的 48.5 大幅下降，且創下自 2009 年 3 月以來最差表現。

根據製造業 PMI 的細項數據顯示，新訂單指數的下跌幅度，創下自 2009 年以來最大，顯示製造業景氣衰退的狀況，仍將持續至第二季。IHS Markit 指出，許多企業皆表示，受到疫情擴大的影響，國內及國外的客戶皆延後或取消訂單。

此外，疫情造成生產活動停滯、以及全球供應鏈阻斷，而近日來國際油價重挫，亦將導致頁岩油開採設備的需求降低，預期將對製造業造成進一步的衝擊。

4 月份的綜合 PMI 指數初值，則由 3 月的 40.9，驟降至 27.4，服務業 PMI 指數則為 27，較前值下滑了 12.8 點，並創下自 2009 年 10 月以來的最低紀錄。

美國綜合 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

美國 4 月三大 PMI 數據：

美國 4 月綜合 PMI 報 27.4

美國 4 月製造業 PMI 報 36.9，低於市場預期的 38.5。

美國 4 月服務業 PMI 報 27.0，低於市場預期的 32.5。

為了防止新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大，美國政府採取封鎖及社交距離等措施，影響了超過 90% 美國人的日常生活，並導致製造業及服務業皆受到嚴重衝擊。

除此之外，為了削減營運費用，許多企業採取裁員或要求員工放無薪假的措施，導致失業人口大幅攀升，根據美國勞工部的數據，自 3 月 21 日以來，累計的初領失業金人數，已高達 2200 萬人以上。

IHS Markit 的經濟學家 Chris Williamson 表示，從 4 月份的 PMI 數據，可看出美國於第二季的經濟，將會面臨前所未有的衰退，且衰退程度將較金融海嘯時期更為嚴重。

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