〈財報〉英特爾Q1獲利營收均優 唯Q2黯淡 盤後挫逾5%

英特爾 (INTC-US) 週四 (23 日) 公布會計年度第一季 (3/28 止) 財報，營收和獲利皆優於市場預期，但第二季財測令市場失望，盤後股價挫逾 5%。英特爾並表示將不提供全年財測。

財報關鍵數據

基於 GAAP 的財報關鍵數據

調整後 EPS：1.31 美元

營收： 年增 23% 至 198 億美元

純益： 57 億美元

毛利率： 60.6%

營業利益：70 億美元

基於 Non-GAAP 的財報關鍵數據

調整後 EPS：1.45 美元 vs. 1.28 美元 (Refinitiv 調查的共識)

營收： 年增 23% 至 198.3 億美元 vs. 187 億美元 (Refinitiv 調查的共識)

純益： 62 億美元

毛利率： 62.1%

營業利益：75 億美元

然而，由於第一財季受到全球新冠肺炎大流行對經濟產生的嚴重衝擊，恐難將財報數據直接對比分析師估計。

根據英特爾聲明，第一財季營收高於該公司先前預期的 190 億美元。

第二財季財測

基於 GAAP

調整後 EPS：1.04 美元

營收：185 億美元

基於 Non-GAAP



調整後 EPS：1.10 美元 vs. 1.19 美元 (Refinitiv 調查的共識)

營收：185 億美元 vs. 179.7 億美元 (Refinitiv 調查的共識)

英特爾表示將不提供全年財測。在先前一次演講中，英特爾曾稱表示，2020 年下半年來自企業和政府客戶的需求轉疲。

各業務細節

客戶運算部門是英特爾最大營業部門，專司生產 PC、筆電、平板電腦用的晶片，其營收年增 13.8% 至 97.8 億美元，高於 FactSet 調查的分析師預期共識的 93.4 億美元。在去年 11 月甫披露 PC 晶片供應問題後，本季供應量已改善。

數據中心部門專司生產電腦伺服器晶片，其營收年增約 42.7% 至 69.9 億美元，高於 FactSet 調查的分析師預期共識的 63.2 億美元。

物聯網部門專司生產工業和嵌入式系統的運算產品，營收年增 1.6% 至 11.4 億美元，高於 FactSet 調查的共識預期的 10.3 億美元。

非波動性記憶晶片解決方案部門，專司生產記憶晶片和儲存產品，其營收年增 46.2% 至 13.4 億美元，低於 FactSet 調查的共識預期 12.1 億美元。

第一財季發展

英特爾展示代號為 Tiger Lake 的 10 奈米手機晶片，將於今年稍晚出貨，且提供 DG1 獨立顯卡的預覽。

英特爾 3 月 24 日宣布暫停執行庫藏股。

「公司維持基本工廠運作，準時交貨率達 90% 以上，同時為員工、客戶和社區提供支援以應對 Covid-19 大流行。」

根據 IDC 的估計，全球第一季 PC 出貨量年減近 10%，但英特爾執行長 Bob Swan 先前接受採訪時表示，由於防疫限制，大眾需要設備在家上班上課，所以第一季需求「相較強勁」。

英特爾財務長 George Davis 在週四的電話會議上表示，第二季因疫情帶動的需求可能依舊強勁。

高盛分析師 Toshiya Hari 將英特爾股價評級自賣出調升至中立，其報告指出，「儘管疫情相關阻力的影響，但我們相信近期有多項正面發展，包括由於越來越多人居家辦公和上課，高階客戶 CPU 和伺服器 CPU 市場的潛在實力與彈性，可以大致抵銷消費和企業支出疲軟帶來的阻力。」

今年迄今，英特爾股價下跌 1%。