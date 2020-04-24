跟進Fed？日經：日央行考慮無上限購債 

《日經亞洲評論》報導，知情人士透露，日本銀行 (央行) 將在下週一 (27 日) 開會討論取消每年購債 80 兆日圓日本公債的目標，改為無上限購債，跟進美國聯準會 (Fed) 透過無限量量化寬鬆 (QE) 全力救市的腳步。

根據報導，日銀也可能把購買商業票據和公司債的目標提高約一倍，總額達到約 15 兆日圓。負利率可能不變，維持在 - 0.1% 水準，日本 10 年期公債殖利率目標也預料維持在 0%。

日銀目前購債目標為一年 80 兆日圓 (7420 億美元)，但由於日銀將利率控制在目標範圍內，因此實際購債規模遠低於這個數字。

隨著日本政府準備發行更多債券，日本公債殖利率面臨上升壓力，日銀可能因此放棄購債上限，展現更積極寬鬆立場。

Fed 3 月 23 日承諾擴大購買美國公債和抵押擔保證券（MBS）維持信貸流動，日銀一方面觀望其他央行如何因應新冠肺炎 (COVID-19) 造成的經濟衝擊，同時也力圖展現和擴大財政支出的日本政府一同支撐經濟。

目前日本央行每月購買 4.2 兆日圓公司債和 3.2 兆日圓的商業票據，兩者的利率居高不下，代表企業借貸成本仍高。

日銀還將擴大對中小企業的援助措施。日銀 3 月已開放部分金融機構使用零利率借貸窗口，鼓勵銀行放款給企業。日銀也正計劃把對中小企業提供貸款的「日本政策金融公庫」(Japan Finance Corporation) 納入計畫，並放寬擔保品規定。

在 Fed 3 月 23 日啟動無限量 QE 之後，歐洲央行 (ECB) 緊接著取消購債上限、不再維持原本的 7500 億歐元目標，南韓央行也推出收購範圍較小、期限也較短的 QE 措施，透過取消 4 月至 6 月附買回協議交易的金額限制，提供無限量資金。