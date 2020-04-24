【馮冠華專欄】市場波動持續

4 月 24 日推介 - 小米集團（1810）

推介原因及策略：即使最近公司有在市場回購股份，但股價表現無太大起色，亦落後於多隻主流新經濟股。昨天看到有大行調升其目標價，更重要的，是公司在昨天港股通南下資金中錄得淨流入，一改近日淨流出的常態。現價 $10.16 也貼近公司近日的回購價 $10.12-10.52 的下限。建議現價進場，以 $11 為短期目標。

1）上日港股市況總結：恆指週四表現反覆。指數以 23984 點開出，上升 45 點，之後又轉升為跌，曾低見 23806 點，下跌 133 點，但在午前又再走強，午後最多更曾上升 215 點，高見 24108 點，最終以 23977 點收盤，上升 84 點。成交金額按日下跌不足 1% 至 965 億。港股通南向維持淨流入，金額維持在約港幣 11 億。滬深股通北向也是淨流入，金額約人民幣 7 億。藍籌 37 升 12 跌 1 持平。

板塊方面，石油相關、澳門博彩、本地地產、黃金、教育及內航股的表現較好。做空比率維持在 13.9%。牛熊證街貨最新比例為 37:63，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 46:64。重貨區方面，熊證下移至 24300-24349，牛證則下移至 23400-23449。恆指夜期報 24038 點，上升 47 點，高水 61 點。港股 ADR 下跌 116 點，相當於恆指 23861 點。

簡評：雖然美股週三有顯著反彈，油價在川普於推特發文表示「會擊沉並摧毀任何在海上騷擾美國船艦的伊朗砲艇」也有回升，但對港股昨天的影響看似不大，相信主要是由於港股早已在週三，因道期造好而探底回升。指數高開轉跌後又回升，全日的上下波幅約 348 點，走勢十分飄忽。

指標上，大市成交金額連續兩天均在千億以下，而做空比率和港股通南向淨流入亦無太大變化，筆者對後市的方向感也像全失。地緣政治風險升溫，在今時今日，居然因刺激油價回升而變成利好股市的因素，確實匪夷所思。疫情和石油相關的消息面每天都層出不窮，投資者應有心理準備市場會維持頗大的波動性。

執筆時美股繼續造好，主要由於六月紐約期油大幅反彈逾三成，蓋過了最新公布的首領失業救濟金人數繼續高企的消息。油價的反彈，筆者認為某程度上是極度超賣後，配合川普「宣戰」消息的後抽。核心問題仍然是石油輸出國與盟友會否真正的減產，與及疫情何時完結令經濟活動重啟。所以，油價的反彈和美股的反應，可視作短綫操作下的走勢，而並非確認轉勢的訊號。

筆者對昨天個別公司和板塊的上升也感到驚訝。先有在今年內第二次配股的世茂（813），再有大行力挺業績大幅倒退的金沙中國（1928），也再次帶動澳門博彩板塊。那麼，收盤後公佈配股的京信通信（2342），和業績按年大幅倒退的中國人壽（2628）和 平安保險（2328）能否逃過一跌？前者的集資，公司解釋是用於 5G 技術研究開發，算是配合國策而來，估計股價會有壓力，但應可守穩配股價。兩隻保險股的盈利雖按年大幅倒退，但實情是優於市場預期，大行報告的取態可能是走勢的指引。

相比之下，筆者認為中國人壽較可取，新業務價值有所上升是亮點，相反，平安保險會否持續被滙豐（5）拖累，筆者甚有保留。另外，今天其中的一個市場焦點，必是康方生物（9926）的上市後表現，其暗盤價格昨天已大升逾 4 成，由於申購火熱，供求失衡下股價再衝高也不是沒有可能的。

2）美股上日市況總結 ：美股三大指數個別發展，當中道指上升 39 點或 0.17%，標指及納指則分別下跌 0.05% 及 0.01%。十年期債息回落至 0.603%。美滙指數上升至 100.48。六月紐約期油反彈至 16.5 美元。恐慌指數 VIX 下跌 1.43% 至 41.38，黃金升至 1745.4 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：國壽（2628）公布，截至３月底止首季業績，期內收入 3377.7 億元（人民幣. 下同），按年升 8.2%，股東應佔溢利 170.9 億元，按年減少 34.4%；每股盈利 0.6 元；集團新業務價值按年增長 8.3%。

平保（2318）公布首季業績，純利為 260.6 億元（人民幣，下同），按年倒退 42.7%，而更反映核心經營能力的營運溢利則為 359.14 億元，升 5.3%。受新型肺炎影響，首季保險銷售大受影響，期內新業務價值倒退 24%。

銷售文件顯示，京信通信 (2342) 擬按每股 3 至 3.15 元，配售 2.56 億股，最多集資 8.064 億元。京信通信擬把配股所得資金，用作投資 5G 技術研究開發等。

4）新股訊息 經濟日報）：康方生物 （09926） 今天掛牌，其於昨天暗盤市場交易，收報 23.8 元，較招股價 16.18 元升約 47%。

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