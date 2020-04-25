〈分析〉解析華為力抗制裁與封鎖的一年

自 2018 年 3 月底，美國宣布對中國進口商品實施大規模加徵關稅起，美國便開始不斷推出針對限制中國科技業發展策略，除 2018 年 4 月制裁中興通訊外，最大規模的制裁對象就是華為。

2019 年 5 月中，美國總統川普宣布進入國家科技緊急狀態，將華為列入出口管制的實體清單內。不過，華為深耕全球科技產業的程度遠超出想像，從美國連續五次主動延長對華為禁令來看，反應出美國供應鏈對華為的依賴也頗深。

但禁令仍為華為營運帶來不可抗的衝擊。以通訊設備產業來看，華為是全球的龍頭廠商，也是 5G 通訊競爭中的領導廠商。2018 年華為占全球無線接入設備比重達 31%，大幅領先愛立信、諾基亞和中興通訊等競商。

不過，美國的制裁在一定程度上牽制華為的發展，使得愛立信和諾基亞等廠商受惠，如愛立信 2019 年營收成長 8%，而華為同業務只成長 3.8%，此外，諾基亞 2019 年網路業務也優於華為，年增率達 5%。只是整體而言，兩家競商的營收規模與華為差距仍大，短期難以撼動華為的地位。

資料來源: HIS,2011 年～2018 年全球無線接入設備比重變化

另外，華為作為全球第二大智慧手機製造商，在「封鎖華為」的影響下，手機在歐洲市場市占率也受到影響。因美國對華為的制裁包括禁用 Google 的 GMS、及禁售美系晶片等，使得華為在全球市場面臨嚴峻挑戰，從 2019 第二季開始華為手機海外出貨量和海外營收均有所下滑。

資料來源: IDC, 華為海外手機銷售額 (百萬美元)

不過，在面對美國制裁和全球需求不振的影響下，華為營運仍在逆境中大幅成長。2019 年營收成長 19%，純益增長 5.6%，而營收成長主要來源就是手機相關的消費者業務，其大增 34%。即便華為在海外收入衰退，但美國步步進逼所激發出中國人的愛國心，是使華為業績不墜的主因。

資料來源: 華為

資料來源: 華為

華為求生

從中長期看，美國壓制華為的趨勢不會改變，面對接連而來的制裁壓力，華為開始從短中長期分別作出保障供應鏈穩定的策略。

短期：提早備貨關鍵零組件，庫存周轉從半年拉長至兩年。已向村田製作所、東芝、Kyocera 和 ROHM 等日本晶片與零組件供應商提出增加智慧手機零件供應的要求。

中期：要求台積電、日月光等供應商在中國擴大產線佈局。同時，海思已考量將晶片製造的大部分產能移往中國的可能性，並增加對中芯的下單量。

長期：擴大研發提升晶片自製率，極力發展鴻蒙生態系統，加強國產替代，在中國境內培養出優質的供應商。目前已放寬供應商認證資格的條件。

現今華為手機最大問題在於無法使用 Google GMS 系統，華為自家 HMS 只是在發展的初期階段，而這方面與消費者使用習慣息息相關。無法取得 Google 的授權並不只是無法使用 Google App 系列產品，更最重要的是也無法使用 Google 的 APIs 軟體，而 Uber、Line、FB 及 Airbnb 等熱門 App 均需要 Google APIs，這些 APP 已深入一般人日常生活中。

在深知軟體應用的重要性後，華為將自家的鴻蒙系統列為重要發展戰略。未來該系統可以應用在手機、電腦、平板、電視、汽車、智慧穿戴等設備，並利用作業系統的一致性，將硬體設備全數串連。

另一方面則是擴大研發投入力道，提升晶片自給率。而海思就肩負著重責大任，其產品已涵蓋手機晶片、行動通訊晶片、網路傳輸設備晶片、家庭數位設備晶片、AI 晶片、伺服器晶片、基地台晶片等。此外，海思正進行 PA、濾波器等射頻晶片的研發，補齊產品線。

從過去華為手機零組件的情況來看，自給率正不斷提升，部分零組件，如天線開關、Wifi 晶片等，海思已能補上，也有部分零組件，如 OLED、DRAM、NAND 等，減少對單一廠商的依賴。

不過，仍是有一些關鍵零組件來自於美國供應商，如 PA 供應商是 Skyworks 和 Qorvo；濾波器則是 TDK、村田、Skyworks、Qorvo 分食；CPU 為 Intel 與 AMD；PC、NB 的作業系統－微軟，還有 Red Hat 的開源軟體、II-VI 的光電零組件、Keysight 的 5G 相關測試等。

最後，華為仍有一大隱憂，就是美國政府可能擴大對華為的出口禁令，一旦推出這恐直接切斷華為高階晶片生產，甚至連中低階晶片也無法幸免。

