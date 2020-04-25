勞保基金陷破產危機 勞工族用保單三優勢超前部署退休靠山

下周就是五一勞動節了，攸關全台逾千萬勞工退休依歸的勞工保險是否還能延續下去，成為國人關注的重要問題。全球人壽提醒，勞工族應及早為自己準備退休規劃，善用長期時間複利優勢、多元幣別配置，並選擇兼顧累積資產與保障特性的保單 3 大優勢挑選保險商品，靠自己超前部署退休後的靠山。

勞保基金陷破產危機，據勞保局最新統計，勞保去 (2019) 年度保費收入少於支出，為勞保連續第 3 年呈現收支未平衡的狀態；且根據監察院調查報告指出，最快 2026 年勞保基金就會用罄。

勞動部日前調查「108 年勞工生活及就業狀況調查統計結果」，勞工規劃退休年齡平均為 61.1 歲，且規劃退休後生活費用來源前三名為「自己儲蓄」占 78.9%、「新制勞工退休金」占 61.8% 及「勞保老年給付」占 46.2%。即使是領勞保年金，其法定請領年齡也因應高齡化人口而逐步調高，目前已經調高至 62 歲，預計 2022 年提高到 63 歲、2024 年為 64 歲，2026 年以後則須滿 65 歲才能足額請領。

隨著台灣社會少子化浪潮、即將邁入超高齡社會情況下，勞工該怎麼保障自己的退休生活，成為工作、養家以外的最大課題。全球人壽建議，不論是收入有限的年輕勞工族，或是可支配餘額較少的三明治勞工族，首先，可建立長年期退休規劃，善用時間與複利的優勢，且時間拉長，也能降低每月準備的經濟負擔，舉例來說，如果希望在 65 歲退休時有 1 千萬的退休金，用 5 至 10 年去準備，跟花 20 至 25 年去準備的經濟壓力相差甚遠。

其次，也可透過新台幣、美元等多元貨幣配置累積資產，分散貨幣匯率風險影響，比如複利增額型壽險保單、利率變動型保單都是累積資產的好幫手。全球人壽表示，隨著年紀增長、薪水慢慢增加，可支配餘額增加時，可以重新檢視需求，再調整累積資產規劃。

第三，就是兼顧累積資產與保障。由於勞工退休時機點的考量，通常是以家庭責任負擔已減輕為前提，全球人壽建議，若想要同時兼顧家庭責任及資產累積，保險是最佳選擇之一。

以利率變動型的複利增額壽險為例，民眾可選擇長年期繳費，在繳費期間內提供高保障倍數，且於繳費期滿後專注累積保單價值的商品，這類型的商品可以幫助民眾在責任重大階段提供家庭較高的壽險保障，並且越接近退休前，累積資產的速度越快，如果商品還有提供轉年金或指定分期提領等權益，更有助於建立穩定的退休金流，如此不僅能保障家人，也能同步建構自己的退休人生。

最後，全球人壽也觀察到，年輕人相當講究 CP 值，不管是花錢或是累積資產都要發揮到最大的效益，以長年期利率變動型增額終身壽險保單為例，選擇在第一年開始就能享有較高額的壽險，甚至能提供 2 至 6 級失能生活扶助保險金等加值權益，這是其他金融工具無法兼具的，所以推薦年輕人可以善用保單作為穩健型退休規劃的小幫手。