〈台股盤前〉外資連3賣+美股收平盤 短線將處月、季線間震盪整理

台股昨 (23) 日一度大漲超過 150 點，但 5 日線反壓沉重，隨後連續跳水甚至翻黑，終場上漲 58.77 點，收在 10366.51 點，成交量 1547.63 億元。法人指出，美股周四震盪以近平盤作收，且外資仍偏空操作、已連 3 賣，台股短線將為大區間震盪，處月、季線間震盪整理。

經濟部公布 3 月零售、餐飲業營業額調查，因新冠肺炎疫情衝擊，餐飲、百貨公司成為兩大慘業，營收衰退幅度均逾 2 成；其中，餐飲業營業額年減 21%，為史上單月最大減幅；百貨業衰退 21.6%，為歷年同期最大減幅。兩者 3 月營業額共蒸發逾 200 億元。

市場傳出蘋果計劃明年開始銷售搭載自家晶片的 Mac 電腦，取代目前使用的英特爾晶片，新的晶片將以下一代 iPhone 採用的 A14 處理器為基礎，並由台積電負責代工。

南韓 SK 海力士公布上季獲利優預期、營收成長幅度為 1 年多來最大，因疫情導致數百萬人在家工作，對雲端服務的需求提升，資料中心客戶對記憶體晶片訂單增加。來自亞馬遜、微軟、阿里雲等業者雲端服務布局，推動資料中心持續建設，台伺服器代工廠廣達、緯穎、英業達也看好今年伺服器業務持續雙位數成長。

鴻海集團搶攻中國 5G 商機，子公司工業富聯 (FII) 董座李軍旗及執行長鄭弘孟強調，看好工業應用、交換器、路由器、家用閘道器等四大商機，策略上調整加速相關 5G 應用新品推出，衝刺下半年放量。

高速傳輸介面廠譜瑞 - KY 宣布將斥資 3750 萬美元 (約新台幣 11.28 億元) 併購智原 (3035-TW) 轉投資的 USB 控制 IC 廠美商睿思科技，有助譜瑞拓展 USB 4.0 產品線，提升未來市占率，預計第 2 季完成交易，明年推出整合性產品。

法人指出，國際間仍有許多負面因子，包括經濟數據弱勢、企業獲利下滑及油價走跌等，疫情副作用仍持續發酵，台股短線已累積 2000 點漲勢，處於月、季線間震盪整理，若美國疫情趨緩，台股才有機會挑戰上方季線壓力。