【錶壇焦點】黑色風潮再現！萬年不敗 重回主流的經典色

時尚界每隔一段時間就會有一次新的輪迴，復古的東西會成為新的流行，然後帶動起一波新的趨勢。對於手錶來說，這種流行在顏色上相對會比較明顯，例如有一段時間男錶的面盤不再只是黑白兩色，藍色開始成為流行、近幾年綠面也變得很夯。雖然今年疫情打亂了新錶發表時程，讓趨勢變得有點難以歸類，但就目前發表的款式看來，黑色似乎又重新席捲錶壇了。

1. IWC

Big Pilot's Watch Edition Black Carbon

型號 IW506101| 錶徑 46.5mm、碳纖維錶殼、時間及日期指示、動力儲存指示、52110 自動上鏈機芯、限量 100 只、防水 60 米

黑色的大飛真的帥爆！IWC 的大飛本身就夠有話題了，在今年新錶全數正式發表之前，IWC 先丟出首款使用碳纖維錶殼的大飛，滿足一下大家想看新錶的慾望。全黑設計配上霧灰色時標還有夜光指針，動力儲存和秒針末端的紅色為全黑的深沉感加入視覺亮點，另外錶冠和底蓋的魚形鐫刻也是話題，這個細節是 1950 年代到 2000 年中期 IWC 的錶款特色，2002 年第一代大飛 IW5002 推出的時候也具備這個特徵，魚形代表該款手錶有著防水性能，對於喜歡追求復古細節的錶迷來說，這會是個迷人的誘因。

2. ROGER DUBUIS

Excalibur Spider Huracán

錶徑 45mm、黑色鈦金屬錶殼、時間及日期指示、RD630 自動上鏈機芯、可替換式快拆錶帶、防水 50 米、建議售價 NTD 1,570,000

ROGER DUBUIS 今年的新款 Excalibur Spider Huracán，以全黑色調結合鏤空層次的設計，搭配超過多種顏色可選擇的快拆式錶帶，在顏色組合上做出變化。過去 ROGER DUBUIS 向來給人很酷帥的前衛感，因此面盤或錶殼運用黑色、螢光等等也是他們常見的元素，今年品牌在快拆錶帶上加入新的調整，以多樣化的顏色選擇，在佩戴時可根據衣著或心情做出配色上的變化，為黑色這個看似不變的百搭色，加入更多搭配上的可能。

3. HUBLOT

經典融合系列黃金結晶體腕錶

錶徑 45mm、黑色陶瓷錶殼、時間指示、HUB1112 自動上鏈機芯、防水 50 米、建議售價 NTD 654,000

向來很擅長研發異材質的 HUBLOT 宇舶，即便推出黑色的手錶，也要做出和別人不一樣的切入點。這次他們將黃金結晶體用在面盤上，在加熱過程中利用溫度變化，取得在低溫時凝結成結晶的成品，然後挑出適用的結晶體，結合透明漆料嵌在面盤上，再經重複上漆和拋光打磨的工序才能完工，每個結晶體面盤都是獨一無二的。HUBLOT 以同屬性品牌過去沒人用在面盤上的黃金結晶體，為黑色陶瓷手錶的面盤上做出變化，讓整體色調不這麼單一、而且又能創造出話題，也是滿有巧思的新嘗試。

4. BVLGARI

Octo Finissimo 腕錶

錶徑 40mm、黑色陶瓷錶殼、時間指示、BVL138 自動上鏈機芯、防水 30 米、建議售價約 NTD 498,200

寶格麗今年年初在杜拜舉辦的 LVMH Watch Week 2020 錶展，是今年唯一閃過疫情而順利舉辦的幸運兒。除了 Serpenti Seduttori 陀飛輪女錶是亮點之外，當家男錶系列 Octo 也有多款新作，其中包括這款全陶瓷的 Octo Finissimo。其實全黑陶瓷款去年就推出過，不過今年在細節處理上和去年有些不同，今年的鍊帶以噴砂和拋光正霧面交錯打磨，在光影的照射下看起來更有變化，視覺層次也比較豐富。

5. BREITLING

Superocean Heritage 57 超級海洋文化腕錶

錶徑 42mm、不鏽鋼錶殼、時間指示、自動上鏈機芯、防水 100 米、建議售價 NTD 130,000

今年以線上發表會形式曝光新錶的百年靈，依舊主打陸、海、空三條產品線，並且大多以復刻做為主軸。其中的 Superocean Heritage 57，57 代表的不是錶徑（不然也太大了吧！），而是 1957 年原版的 Superocean，不鏽鋼版本有兩款黑面，一款是彩虹時標專賣店限定款，另一只則是這款常規的黑面版本，有米蘭帶和兩種錶釦的皮帶款可以選擇，如果喜歡百年靈的復刻設計，這款的細節應該會是滿吸引人的點。

6. CORUM

海軍上將 Admiral 42 Automatic Full Black

錶徑 42mm、黑色 PVD 不鏽鋼錶殼、時間及日期指示、CO 395 自動上鏈機芯、防水 50 米、每色各限量 100 只、建議售價 NTD 185,000

這幾年崑崙在顏色和材質上有不少新嘗試，例如 2018 年的藍色柚木面盤、還有當時首次使用的青銅錶殼，也是很緊貼航海元素的符碼。而今年崑崙也加入這波黑色戰局，在海軍上將首度推出全黑設計，搭配海事旗時標和指針五種不同顏色的版本，有別於以往的沉穩形象，在配色上看起來更大膽也更年輕。

7. MIDO

Baroncelli III Heritage 永恆系列超薄復刻腕錶

錶徑 39mm、黑色 PVD 不鏽鋼錶殼、時間及日期指示、1192 自動上鏈機芯、防水 30 米、建議售價 NTD 39,000

今年黑色也是 MIDO 的主攻，包括香榭系列漸層 80 小時腕錶、Multifort 先鋒系列動力儲存等款式，都以黑色為主軸，而這款永恆系列的超薄復刻，則是黑得更徹底。經黑色噴砂處理的面盤，搭上黑色 PVD 不鏽鋼錶殼還有鍊帶，以不同的質地呈現黑色的不同面貌，纖薄貼手的錶身也是亮點。

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