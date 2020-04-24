避免美能源業倒閉風險 梅努欽考慮推出特定貸款計畫

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於美國時間 23 日接受訪問時表示，目前正在考慮一項針對美國原油公司的政府貸款計劃，以應對原油企業因價格暴跌而造成的倒閉風險。

由於 COVID-19 大流行壓迫原油需求，OPEC 和其他大型產油國未能阻止油價崩跌，原油一直承受巨大壓力，短期間也促使頁岩公司削減開支並停止鑽探活動，其中更重要的是，石油生產商面臨儲油槽空間用盡的現況，加劇價格壓力。

美國西德州原油期貨更在週一 (20 日) 創下歷史上首次跌至負值的狀況，主因於在缺乏存儲空間的情況下，期貨交易商為擺脫原油所致。

對於油價波動對美國能源業影響，梅努欽 (Steven Mnuchin) 在接受《彭博社》採訪時表示，針對原油業政府或許會運用政府貸款措施，或是其他方法，目前尚未得出任何結論。

上週，美國能源部長 Dan Brouillette 向《路透社》透露，其正與梅努欽合作，計畫將最近通過的新冠肺炎救濟專案 (CARES Act) 中提供給美國中型能源公司的貸款規模上限擴大一倍到 2 億至 2.5 億美元區間。

美國總統川普週二 (21 日) 也提到，其要求內閣需制定一項計劃，向陷入困境的美國原油鑽井業注入現金。

近期原油不斷走跌直至近日美伊衝突威脅再推升供給下降的預期，美國總統川普週三 (22 日) 表示，其允許海軍在遭遇伊朗騷擾時，可立即擊沉，進而推升近日原油小幅上漲。