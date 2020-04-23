實體原油價格一一暴跌 主要產油國瀕臨崩潰

需求瓦解加上儲油空間耗盡，西德州原油期貨跌到空前的負值，布蘭特油價聯袂暴跌，亞洲、歐洲和非洲多處的實體原油報價如今也挫跌至個位數，讓主要產油國瀕臨崩潰邊緣。

根據 S&P Global Platts，作為全球三分之二原油貿易指標價的即期布蘭特 (Dated Brent) 在週二跌到每桶 13.24 美元，是 1999 年以來最低價。

交易商說，即期布蘭特是許多實體原油定價基礎，比起基準價格通常大幅折價，這代表一些歐洲和非洲產油國的油價已經跌到每桶 10 美元、甚至不到 5 美元。亞洲一些等級的原油價格也跌到谷底。

如今實物油價已經遠低於一些主要產油國達到財政收支平衡的水準，例如奈及利亞設定在每桶 133 美元，而伊拉克是每桶約 60 美元。

所有等級原油中，打擊最深的是最有可能在現貨市場即期供應的原油，西非尤其受到嚴重影響。交易商說，奈及利亞仍有數百萬桶原油尚未售出，而距離裝船時間還有將近一週，奈國國營石油公司 NNPC 表示，無論有沒有 OPEC 減產協議，都必須減產，因為原油已經無處可儲放。

能源顧問業者 Rystad Energy 表示，這個月的全球每日原油產量已經減少至少 190 萬桶，在低油價下，靠石油帶進的收入也減少。

哈薩克的 CPC Blend 原油實際報價比即期布蘭特低了約 9 美元，代表在現實世界的油價約為每桶 4 美元。亞塞拜然、東帝汶、俄羅斯、卡達的原油也處於類似情況。

伊拉克的 Basrah 輕原油價格 5 月定價將比即期布蘭特低 8.3 美元，按目前水準計算約為 5 美元。這個 OPEC 第二大產油國本月初表示，由於市場供過於求，出售原油不易，特別是向印度出售原油。

北美地區以外的實體原油暴跌，發生在西德州原油 (WTI) 期貨跌到負價的兩天之後。本週來自北達科塔州的巴肯 (Bakken) 原油價格暴跌至每桶 - 37.63 美元。

Energy Aspects 石油分析師 Christopher Haines 說：「這對許多人來說相當可怕，市場尚未準備好應付如此劇烈的需求波動。」

(本文不開放合作媒體轉載)