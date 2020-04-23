油市危機解除了？美西還有2000萬桶原油滯留海上

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對石油需求造成衝擊，價格戰導致供應過剩，原油在市場上供過於求，原油儲存空間逐漸稀缺，再加上傳統油槽箱的裝滿，原油只能被放置在油輪上，如今，在新加坡、美國墨西哥灣沿岸以及美國西海岸都有不少油輪在近岸處漂浮，美西海岸更有高達 2000 萬桶的原油滯留海上。

外電報導，從美國長灘到舊金山灣的水域中，散佈著近 32 艘船，主要都被用作海上的原油儲存庫，根據追蹤油輪運輸量的巴黎原油資訊機構 Kpler SAS 的數據顯示，目前有超過 2000 萬桶的原油漂浮在海外，創下西海岸的最高原油量紀錄。其中，約有四分之三被用做海上儲存石油儲存地點，並且已經穩定飄浮了 7 天，也創下歷史紀錄。

根據長灘港的數據，上一季運往加州的石油輸送速度已經放緩，長灘港的原油進口量為 3880 萬桶，低於去年同期的 4200 萬桶。

受到新冠肺炎疫情影響，不少企業因此停擺，煉油廠也縮減產能，許多運油油輪抵達目的地港口後無法交貨。舉例來說，馬拉松石油 (Marathon Petroleum) 在位於加州的馬丁內斯的煉油廠已經閒置，雪佛龍公司 (Chevron ) 的埃爾塞貢多煉油廠以及其他地方的煉油廠都縮減了生產。

另外，在接到煉油商生產的成品後，部分油輪也因找不到買家和儲存地點而至留海上，舉例來說，Seaexpress 在荷蘭皇家殼牌石油公司 (Royal Dutch Shell) 的華盛頓阿納科特煉油廠提取原油產品後，已經在華盛頓的普吉特海灣飄浮了至少有一個月的時間。