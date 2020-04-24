〈台經院景氣預測〉3月三大產業營業氣候連3跌 製造業創金融海嘯以來新低

台灣經濟研究院今 (24) 日公布 3 月營業氣候測驗點，製造業、服務業和營建業皆呈現連 3 個月下滑，其中，製造業來到 82.35 點，月減 6.48 點，創 2009 年 2 月以來新低，服務業為 82.19 點，月減 3.44 點並創 2016 年 1 月以來新低，而營建業 85.79 點，月減 3.99 點，也創 2016 年 12 月以來新低。

觀察近期國際經濟情勢，台經院說明，中國第 1 季經濟成長率為 - 6.8%，是 1992 年起公布季度 GDP 以來首見負成長，加上歐元區 3 月 PMI 急劇收縮、美國製造業景氣也陷入萎縮，使國際主要預測機構紛紛下修今年全球 GDP，IMF 將全球經濟成長率從 3.3% 下修至 - 3.0%，EIU 則從 1.0% 下修至 - 2.5%，HIS Markit 則從 0.7% 下修至 - 3.0%，顯示疫情持續延燒，已對全球經濟造成嚴重衝擊。

國內方面，受到國際原油價格重挫影響，拖累石化原料報價普遍下跌，導致化學工業廠商看壞 3 月景氣的比例超過 70%，加上疫情衝擊市場需求，包括紡織業、鋼鐵基本工業、運輸工具業和金屬製品業廠商，看壞 3 月景氣的比例較高。

在製造業調查上，廠商認為當 (3) 月景氣「好」比率為 26.6%，月增 10.9 個百分點，「壞」的比率 36.9%，月減 11.9 個百分點，儘管化學工業與鋼鐵基本工業看壞比例超過一半，不過，受惠於高階晶片需求依舊強勁，權重較大的電子機械業看好當月景氣的比例較高。

展望未來半年，製造業廠商看好者略下滑 3.5 個百分點至 16.7%，看壞比率則 3.5 個百分點至 39.7%，在疫情尚未明朗好轉情況下，大多數廠商對未來半年景氣多以持平和轉差看待。

服務業調查中，看壞比例較高者是餐旅業、保險業和證券業，其餘廠商多以普通看待當月景氣表現；在未來半年看法上，餐旅業、保險業看壞的比例仍超過一半。

營造業方面，隨著政府持續推動公共工程，3 月仍有一半以上廠商認為景氣持平，不過，展望未來，工料人力短絀仍有疑慮，使營造業者看壞未來半年景氣比例增加至 40% 以上。

不動產業方面，由於房市具剛性需求加上央行降息，2-3 月間買賣移轉棟數仍成長，不過，對於未來半年有近 60% 廠商看壞房市景氣，台經院預料，短期內房市交易將呈現量縮價穩局面。