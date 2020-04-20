〈財委會質詢〉央行：疫情過後恐見反全球化現象 疲弱的經濟成長成新常態

台灣央行副總裁嚴宗大今 (20) 日赴立院財委會備詢時指出，新冠肺炎疫情凸顯全球供應鏈的脆弱性，加上疫情前的美中貿易緊張情勢未解，疫情過後，恐產生一定規模的反全球化現象，不利國際貿易分工的經濟效率，恐將使更疲弱的經濟成長成為新常態。

央行認為，若各國政府因疫情紓困而持有大型公司股份或介入其營運管理，導致某些企業國有化，在全球保護主義現象攀升之下，恐加劇反全球化態勢，此將不利國際貿易分工的經濟效率。

嚴宗大說明，2018 年起，美中貿易摩擦強化中國建置自主供應鏈，而美國更加重視國安與資安，導致美中供應鏈分流，此次受肺炎疫情影響，全球化受阻，促使供應鏈重新檢視風險管理，加速多元生產基地 (跨區、跨國) 布局與分散市場，時也強化國安相關產業鏈 (關鍵零組件、防疫相關產業) 在母國生產的備援能量。

央行認為，肺炎疫情暴露全球供應鏈過於依賴中國的脆弱性，企業將加速自中國移出，如日本政府擬編列預算協助供應鏈移動。

相較年初，央行直言全球經濟已面臨更明顯的下行風險，除因疫情發展仍具極高的不確定性外，原本尚存的美中貿易紛爭、地緣政治衝突等事件，將受疫情發展影響而更加難解，進而抑制全球經濟成長力道，恐讓疲弱的經濟成長成為新常態。