〈分析〉小型企業紓困貸款救經濟？反促使資金湧入房市

為了減輕新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對於經濟造成的衝擊，各國政府將重點放在提供小型企業低廉的貸款，並協助這些企業繼續支付員工薪資，以保障就業市場的穩定性。

美國亦推出薪酬保障計劃 (PPP，Paycheck Protection Program)，以協助小型企業渡過難關，但高達 3490 億美元的紓困資金，卻於短短 2 個星期之內達到額度上限。

分析指出，許多小型企業主難以申請到該貸款額度，反而是包括知名漢堡店 Shake Shack 等在內的大型企業，占用了數百萬美金的額度，就連避險基金、私募基金公司，也在申請的名單當中。

另外，在中國，提供小型企業貸款補助，也是政府經濟刺激政策的主要重點之一。中國人民銀行設立了 1.8 兆人民幣 (約 2541 億美元) 的專項轉融資額度 (re-lending；又稱再貸款)，便是透過提供銀行低廉的資金，以刺激這些銀行擴大對於小型企業的放款規模。

但是，這些獲得貸款的小型企業，卻未將資金運用在發放員工薪資、及擴充營運資金上，反而是將資金投入房地產市場。

在 3 月份，深圳地區科技重鎮的房價，較去年同期增長了 9.7%，為近 3 年來最大的增長幅度，相對於房市的上漲，當地經濟卻因肺炎疫情的影響，而呈現低迷的態勢，而科技業的員工亦面臨著失業的危機。

圖片：AFP

深圳政府對於科技新創公司，提供了相當優惠的貸款方案，針對首次申請貸款的企業，甚至給予利息 70% 的補貼。由於融資成本遠低於目前的房貸利率，因此，促使這些企業將資金投入房地產投資。

此外，由於小型企業為目前中國政府的主要栽培重點之一，因此，中國的四大銀行皆被要求，於今年須增加中小企業的放款規模 20%，2019 年中小企業放款的增長率則是高達 55%。因此，促使銀行大量批准中小企業的放款申請，特別是針對持有不動產抵押的案件。

深圳政府對於中小企業優惠貸款的申請條件相當寬鬆，只要 R&D 費用佔營收超過 4%，且 60% 的營收來自高科技創新產業，便符合申請的條件，因此，大多數的企業皆可獲得政府豐厚的補貼。

另外，為了降低違約風險，銀行傾向放款予持有不動產擔保的企業，因此，持有房地產的中小企業，較容易通過貸款申請的審核。

根據《彭博》統計，在超過 3800 間的非金融產業上市企業中，高達 40% 以上的企業擁有房地產，儘管這些企業所屬的產業和房地產毫不相關。

此外，銀行的獲利空間逐漸萎縮，在 2019 年底，中小企業的放款利率下降至 4.75%，扣除銀行本身的資金成本 (1.77%)、備抵呆帳 (2.3%)、及營運費用 (0.8%)，銀行所剩下的獲利相當微薄。

為了降低風險並提高獲利能力，銀行傾向於將資金貸放給持有不動產抵押的企業。因此，持有不動產對於中小企業而言，亦是能夠保障獲得銀行資金的條件之一。

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