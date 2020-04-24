氣動元件廠氣立CB完成募集 4/28上櫃掛牌交易

氣動元件廠台灣氣立 (4555-TW) 發行有擔保可轉換公債 (CB) 進行市場籌資，由富邦證主辦，今 (24) 日宣布完成募集 6.21 億元，將在 4 月 28 日上櫃掛牌。

氣立這筆 CB 籌資案轉換價溢價率 102.9296%，轉換價為 52.7 元，完成募集 6.21 億元，氣立發債目的為借新還舊，將償還今年 6 月 6 日將到期的 6 億元 CB。

氣立 2019 年稅後純益 4433 萬元，年減 73.38%，每股純益為 0.66 元，去年受美中貿易戰等不利因素影響，營收、獲利雙下滑，企業採購新設備意願也降低。氣立每股擬配現金股利 1.2 元，包括盈餘配發 0.6 元及資本公積配發 0.6 元。

氣立 3 月營收 1.46 億元，創 1 年半來新高，月增 1.36 倍，年增 5.39%，首季營收為 2.92 億元，年減 14%；4 月進入客戶端採購旺季，營收不看淡；公司認為，氣動所處的設備業景氣谷底已過，今年將可回升，內部以成長 2 成為今年營收目標。

疫情全球大擴散，各國將口罩、呼吸器列為重要戰略物資，造成口罩生產設備需求大增，氣立已掌握旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件訂單，加上呼吸機過濾器訂單也湧入，3 月營收 1.46 億元，創 1 年半來新高，月增 1.36 倍，年增 5.39%，4 月營收上看 1.6 億元。

氣立現階段 4 月接單已滿，目前訂單能見度達 5 月底，今年第 2 季營收看旺，依照目前氣立出貨排程來看，4 月營收將超越 3 月 1.4 億元，法人估可達 1.6 億元水準，同時就 4 月出貨結構來看，旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件、呼吸機過濾器營收占比，也達 25%。

旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件、呼吸機過濾器這些重要組件，毛利率也大幅超過 2019 年 32.61 的平均水準。