負油價衝擊：中國銀行客戶本金全賠還被追債 擬集體訴訟告銀行

在史無前例的油價大跌至負值，為原油帶來的動盪仍未結束，中國銀行 (Bank of China) 的「原油寶」產品因為以歷史性的負油價結算，造成投資人合計 8500 萬美元的損失。知情人士說，投資的散戶不僅合計 2 億元人民幣本金被清空，還倒欠銀行 4 億元人民幣。

投資人不滿銀行的處理方式，已與兩家律師事務所合作，打算於北京、上海發起集體訴訟，控告銀行失職，要求追回本金。

投資人訴訟的要點在於，認為中行涉嫌誇大宣傳、平台風險控管有問題、同時操作不當。

投資人對中國銀行原油寶提出三大質疑—為何沒有及時移倉？為何成交時間晚於交割時間？以及為何沒有及時強行平倉，反而要補交交割款？

移倉過晚投資人大虧

「原油寶」是中國銀行所推出的理財商品，讓中國的散戶投資人不需開設離岸帳戶，即可押注 WTI 原油期貨，並盯住近月合約價格且以人民幣結算。該產品要求 100% 的保證金，並且不允許任何槓桿。

除了中國銀行之外，工商銀行、建設銀行及民生銀行，都有類似的「紙原油」商品。同時，為了防範合約截止前的不理性交易，這些產品普遍將最後交易日設於到期前的一星期或 10 天左右。但「原油寶」因標榜實倉操作，直到結算日前，才為未下指令的客戶轉倉。

但中行在 4 月 21 日收市前轉倉時，大部分交易者早已離場，交易時段無法完成交易。據中行公告，其於 4 月 20 日以每桶 - 266.12 元人民幣的價格，結算了客戶在其產品中的未平倉合約。這與週一 WTI 原油結算價 - 37.63 美元大致相同，但與 5 月合約周二到期時的實際價格 10 美元並不一致。

由於損失巨大，中行最終將損失計於投資人身上，投資人不僅賠光本金，還倒欠銀行 200% 的本金。投資人抱怨，中行銷售產品未提供足夠的資訊，也沒有發布任何預警，或暗示價格可能轉為負數。

各銀行已暫停銷售類似產品

客戶堅稱，「原油寶」章程列明虧損 50% 時會警告，虧損 80% 時將強制平倉，但中行違反章程，不應要求客戶承擔額外損失。但有中行人員找出「原油寶」章程的細字條款，聲稱只會在中國時間 8 時至 22 時期間執行警告和強制平倉，當時出現狀況已經是翌日凌晨，所以中行未違反章程。

海通證券分析師 Zhang Qi 認為，中行的信息和風險披露不足，並且未能管理投資者的風險資格。芝商所也有責任，他們改變了交易規則，首先允許原油期貨在負數區域內交易，然後未警告投資者相關風險。

中國銀行本周早些時候暫停了原油寶的交易，其他的中國銀行也停止銷售類似工具，這些工具在油價低時，已經成為押注油價波動的一種流行方式。

大陸媒體進行網路問卷調查後，表示回收的 120 份問券中，有 9 成是新手，同時，65% 的人不知此一產品與期貨合約掛鉤，半數以上是今年 3 月以後，認為油價將觸底反彈，才開始購買。