低油價危機來襲 傳美國石油巨頭已停產

面對急速下跌的油價，美國原油產業不得不採取相應行動，以防止破產危機。《路透社》引述消息人士稱，美國北達科他州產油商已停止大部分原油生產，並通知一些客戶在油價跌至負值後將不再供應原油。

消息人士指出，大陸資源公司 (Continental Resources)(CLR-US) 已停止北達科他州巴肯 (Bakken) 頁岩油區部分原油鑽探作業並關閉油井，根據數據，大陸資源今年以來在巴肯的原油日產量接近 15 萬桶。

北達科他州為美國產油重地，其境內擁有 12 處頁岩油開發區，數據指出 2019 年該地區每日生產超過 140 萬桶石油，為僅次於德克薩斯州的美國第二大產油州，北達科他州官員稱道，目前該州原油日產量已減少約 30 萬桶。

油價波動不斷導致眾多美國能源公司正面臨破產危機，儘管 OPEC + 已達成減產協議，不過美國官員表示仍未完全排除加徵石油關稅的可能性，大陸資源創辦人 Harold Hamm 支持政府大力干預石油市場，以關稅回應沙國上月向市場供應大量石油的決定，並呼籲對非法傾銷原油進行調查。

他還表示，德州鐵路局應考慮強制減產 25％來提振油價，並要求對週一 (20 日) 油價暴跌進行調查。

北達科他州石油委員會主席 Ron Ness 表示，本週巴肯區原油的本地售價約為每桶 3 美元，遠低於美國基準 WTI 油價，目前 WTI 期貨油價約落在每桶 17 美元。

由於疫情不確定性和低油價，位於科羅拉多州的懷汀石油公司 (WLL-US) 在本月初成為美國首家申請破產保護的大型頁岩油商，該公司同樣是巴肯頁岩油區的大型產油業者之一，也是科羅拉多州最大規模產油商。

根據美國能源署 4 月 13 日發布的月度數據，預計美國五大頁岩油區原油產量將在 5 月減少 18.3 萬桶 / 日，至每日 85.2 萬桶，此外，能源服務公司 Baker Hughes 數據顯示，截至 4 月 17 日當週，美國原油與天然氣探勘井數量已減少 66 座至 438 座，為連續第五週下滑，且創下 2016 年 10 月以來最少。