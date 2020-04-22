油價雪崩恐致全球經濟病入膏肓 物價下跌+油國財政拉警報

油價崩盤對全球已經疲弱不堪的經濟帶來又一波衝擊，有些國家將面臨「通膨趨緩」(disinflation) 的風險，而沙烏地阿拉伯、俄羅斯和加拿大等產油國的財政也將大受影響。

油價大跌原本對許多家庭和企業而言能有減稅般的效益，但由於許多國家對抗新冠肺炎 (COVID-19) 實施禁足封鎖措施，這回油價大跌對於身處大蕭條以來最嚴峻景氣衰退的全球經濟，可說是弊大於利。

IMF 對全球經濟最新預估 (來源: Bloomberg)

滙豐控股駐香港亞洲經濟研究共同主管范力民 (Frederic Neumann) 說：「油價跌破零或許是短期失常現象，但對世界經濟而言，這提醒人們景氣已經深陷泥淖，需要一些時間才能脫困。」

如果油價持續下跌並導致更廣泛的物價下跌，對央行將是另一個挑戰。許多國家央行為了支撐經濟而積極降息並重新大規模購債計畫，之後要再打一場通膨戰的餘裕大減。

產油國財政壓力暴增

油價震盪將以不同方式影響經濟。對能源淨進口國來說，油價下跌有利家庭收入和支出，例如全球最大石油進口國中國。

然而一些身為主要產油國的新興經濟體，石油收入將暴減，導致經常帳逆差壓力驟升，甚至可能有企業無力償債。

儘管美國西德州原油期貨週一的極端走勢並未反映在全球基準的布蘭特油價上，但能源需求崩解已讓石油資源豐富的中東國家，財政大傷元氣。例如 GCC 六國中負債最多的巴林，本週加入大砍支出行列。

連沙烏地阿拉伯也感受到痛苦。沙國要達到預算平衡，需要約 80 美元的油價才能達到預算平衡；如果布蘭特油價低於 25 美元，沙國今年預算赤字預估增加逾一倍，約佔 GDP 的 10%。

油價暴跌也不可避免讓一些石油出口國釘住美元的匯率體制再度招致質疑，因為收入減少將使外匯存底大幅下滑。國際貨幣基金 (IMF) 預計，今年沙烏地收入將下降至 GDP 的 26%，為 1999 年以來最低。

美國油氣產業的處境也不堪一擊。根據 BW Research Partnership，石油和天然氣產業光在 3 月就裁撤將近 5.1 萬個工作崗位。

美國頁岩油產業曾在油價跌到 26 美元的時候陷入崩潰，導致 2016 年的製造業衰退。

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