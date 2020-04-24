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負油價鬼故事還沒完？「護國神積」如何輕鬆買？專家這樣說

鉅亨網新聞中心
負油價鬼故事還沒完？「護國神積」如何輕鬆買？專家這樣說。
負油價鬼故事還沒完？「護國神積」如何輕鬆買？專家這樣說。
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Anue 鉅亨攜手 yahoo!TV 推出財經直播節目《股市小葉問》，每周四下午三點，由擁有分析師執照的財經主播葉芷娟，與專家一同拆解最夯的財經熱議題，投資人也可線上提問互動，即時掌握趨勢行情。

盤點過去一周財經新聞，網購口罩銀行優惠、台積電 Q1 雙率超標、瑞德西韋帶動美股衝高、政府兆元紓困、紐約原油史詩級崩潰，最受網友關注。其中，網購口罩優惠吸引逾 20 萬點閱，顯然網友都很關心哪家銀行比較「罩」顧客戶。熱搜股前五名與上週相同，為台積電、鴻海、國巨、旺宏、華新科。

上週台積電發布財報，雙率站穩高檔，雖下修今年展望，但幅度低於市場預期。如果你也看好「護國神積」未來走勢，除了買一張台積電，還有三種負擔較輕的方式可參與：

1. 定期定額買零股。前政府四大基金操盤手林成蔭指出，與自己買零股相比，透過券商定期定額自動扣款，有助於紀律投資，且券商會匯總所有客戶款項，再根據實際成交價和委託申購股數比例來進行分配，比自己下單零股，成交機率較高。

2. 台積電權重高的 ETF。目前台積電權重較高的國內 ETF 有富邦科技、富邦台 50、元大台灣 50、元大電子及元大台灣 ESG 永續。其中台積電占富邦科技的權重高達近 70%，等於花 1 萬元買富邦科技，有 7000 元是投資台積電。不過，林成蔭提醒，資金集中也是一種風險。

海外 ETF 投資台積電比重較高的則有 EWT、FLTW、AIA、KEMX，權重約一至二成，適合偏好用外幣投資海外 ETF 的人。

3. 台積電概念族群。日前台積法說，讓外界關注 HPC（高效能運算）的長期潛力，因此相關題材股包括英業達、敦陽科、嘉澤、智冠、聖輝等，值得留意。

至於存股族最關心的金融股，現在是否到了布局時機？林成蔭認為，金融類股的獲利大多與利差有關，又以銀行股最受影響。當利率下行時，利差縮小而壓抑獲利空間，若下半年景氣未轉好，已跌深的銀行股將持續震盪打底，宜採取低接長線投資策略，暫勿追高。

此外，5 月 WTI 期貨合約日前出現破天荒的「負油價」，讓許多沒有經驗的交易員意識到，石油已不在是一種資產，而是一種負債。而 6 月合約將在 5 月 19 日到期，會不會複製相同走勢？現在可以摸底油價嗎？

外匯專家李其展指出，距離 6 月合約結算還有一個月的時間，目前油價處於低檔整理，確實還有往下殺的機會，但投資人經過這次教訓，知道要提早規劃轉倉，因此要看到油價跌到負 40、負 50 美元，機率並不大。 

原油多方被狙擊，如果想摸底又不想被當「韭菜」，李其展建議，近來油市波動大，近月份期貨價格容易上沖下洗，又有結算的問題，因此想摸底，用遠月份期貨波段投資為宜。李其展提醒，目前國內原油 ETF 溢價都過大，在溢價收斂前最好暫時避一避。

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