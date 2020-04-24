漲了一大段 想投資怕買高？

雖然目前消息面仍紛紛擾擾，疫情在世界各地受控的程度不一，隨著股市大漲大跌，投資人信心越來越脆弱，雖然知道股市已經開始反彈，但是想進場卻又怕買在高點，也不知道應該選擇投資什麼標的未來最有機會，來看看過去的歷史數據怎麼說。

1. 美股已經漲回最大跌幅的一半

自疫情爆發以來，美國標普 500 指數從高點 3,386.15 跌了 1,148.75 點至 2,237.4，然而在主要成熟國家疫情逐漸控制住之後，股市最大反彈了 637.15 點，相較最大跌幅，已經回漲了將近 55%。未來走勢又會如何？

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/4/21。

2. 大跌後收復 50％失土，都是長線好買點

攤開二戰過後的美國股市表現，可以發現在最大跌幅超過 30% 的股災過後，即便股市已經漲回最大跌幅的一半，未來的半年、一年、三年的平均報酬仍非常優渥，平均報酬率有 3.6%、16.4%、29.4%。而且，一年後股市的上漲機率也從半年的 60% 提高到 100%。雖然已經漲了一大段，但不論是以後續的上漲幅度或是上漲機率來看，都是非常值得的買點。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，1945 – 2020 年。指數採標普 500 指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。情形為美股近一年最大跌幅超過 30%，而在反彈原先跌幅 50% 後，開始計算半年、一年、三年之報酬表現。

3. 擔心買在相對高點，用定時定額最安心

股市在短時間內上漲的如此快速，有些投資人可能會擔心買在相對高點。確實在股市反彈段時，會經過許多向上測試、拉回的狀況，這時候透過定期定額的方式，不僅可以繼續參與股市漲幅，也可以免去擇時的問題。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1945 – 2020 年，指數採台灣加權指數、俄羅斯 RTS 指數、巴西聖保羅 IBOVESPA 指數、MSCI 歐洲、SENSEX 印度指數、標普 500 指數、日經 Nikkei225 指數、MSCI 中國指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。情形為美股近一年最大跌幅超過 30%，而在反彈原先跌幅 50% 當月月底開始做定時定額扣款一年後的平均報酬率。各地區指數成立期間不同，皆以回測期間能取得最大區間回測。

上表將同樣的測試區間套用在多個地區（在美股出現最大跌幅超過 30%，而反彈超過最大跌幅的一半時，開始定期定額），除了日本與印度出現過一次的負報酬之外，在其餘地區、時段裡，定期定額一年的報酬率皆是正報酬。其中，台灣和俄羅斯的累積報酬率超過 20%，其它股市的平均表現也都超過 8%。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

反彈仍有空間，單筆投資、定時定額都有利 。

股市下跌超過 30% 後，擊潰許多投資人的信心，因此在低點的時候不敢加碼，等股市反彈的時候也維持在較謹慎的狀態。然而就過去的數據來看，當股市漲回先前跌幅的一半之後，未來一年的漲幅可以說已經確立，在此時投資並長期持有，以歷史經驗看來，都有不錯的表現。如果擔心未來還會面臨拉回，則可以利用定時定額的方式來省去擇時的問題，在低點維持投資不間斷。

鉅亨精選基金

>>> 摩根士丹利環球機會基金 A

>>> 摩根基金 - JPM 美國企業成長 (美元)-A 股 (累計)

>>> 安聯台灣智慧基金

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。