台股漲多賣壓浮現 防疫科技題材受關注

大盤漲多後，台股賣壓湧現，加上美國與台灣皆為財報公布季節，法人認為，台股將呈現狹幅向上整理格局，而科技產業受惠於疫情影響，包括防疫概念之筆電、伺服器、雲端與網通、醫療類股仍具投資利基。

受近期漲多賣壓出籠影響，台股今 (4/24) 日平盤走低，終場收小跌 19.15 點或 - 0.18%，收 10, 10,347.36 點，成交量 1,253.42 億台幣，周線收黑。富蘭克林華美投信認為，四月中以來，全球股市反彈上揚，也帶動台股持續向上墊高，整體投資氣氛樂觀，適逢財報公布季，市場雜音較多，短線上大盤漲多賣壓浮現，可能進入整理階段。

從技術面來觀察，日盛高科技基金經理人黃俊斌也認為，台股從前波低點反彈超過 2000 點，美股和台股皆進入季線攻防戰，指數將進行橫盤整理，以個股表現為主。

由於美國與台灣市場進入財報公布季節，富蘭克林華美投信指出，第一季表現將如預期受疫情影響，但第二、第三季的經濟預期則因各產業預估會有不同的表現。不過，全球受新冠疫情影響、經濟活動下滑已經不能避免，這波衝擊下為了防疫，在家上班與異地辦公的需求，也將推升部分具利基的科技產業，建議可持續布局新科技趨勢等方向。

短線上，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸建議，不妨持續觀察三個重點，其一、新冠肺炎影響，針對治療效果的新藥何時受 FDA 核准上市，對降低市場擔憂，有正面幫助。其二，快篩試劑普及與正確率提高，由於全球已逾 270 萬人確診，造成經濟嚴重損失，未來一季若能推出快篩試劑上市，有助商業活動恢復正常。其三、篩檢效率與正確性提高，目前篩檢需花人力 4 小時以上，全國每日僅 4,000 人次量能可篩檢，若推動快篩試劑量產與正確率提高，亦可大幅縮減人力，讓有需求、出國洽公等商務人員可帶著證明。

就策略上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於疫情和油價波動所帶來的影響仍未完全明朗，故考量盤勢可能持續波動，策略上宜側重配置，且布局能見度較佳或部分配置在較為防禦型的類股。

科技產業方面，黃俊斌則建議，可留意四大族群：(1)5G 基地台相關供應鏈；(2) 受惠疫情擴大，在家上班成為趨勢，帶動 NB、PC 需求；(3) 看好因為疫情帶動的伺服器建置商機；(4) 下半年 iPhone 即將推出新機帶動之供應鏈需求。

郭修伸進一步分析，在家上班 / 遠端上課的生活型態出現，台灣科技產業不僅半導體上游，包括電視機上盒、遊戲機等訂單湧現，加上防疫與健康醫療的遠端問診、醫療 APP、手持式健康裝置等，亦衍生不少新的趨勢與生活商機，現階段只要新冠疫情仍未消失，這段期間消費性電子換機的可能遞延，但資本支出設備需求的科技應用端與新防疫趨勢將持續看好。

展望五月，富蘭克林華美投信認為，由於財報季節持續中，市場陸續公布消息多且雜亂，受消息面的影響之風險仍存在，故建議操作應該審慎觀察，若不知如何擇時選股，不妨交由專業操盤團隊，以台股科技型基金來投資，或者建議分批進場，以定期定額方式，持續布局。