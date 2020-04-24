疫情衝擊消費電子 LG電子國內外多間工廠暫停生產

受新冠肺炎 (COVID-19) 削弱消費者需求影響，LG 電子目前海外已有多場暫停生產，週五 (24 日) 更傳出已暫停其在韓國南部主要生產家用電器的昌原工廠的部分營運，其中包含烤箱與空調生產線，。

此次為消費電子巨頭 LG 電子首次在國內暫停生產線以進行庫存調整，業內消息指出，昌原工廠的部分停工於週一 (20 日) 便已開始，目前已暫停了專售北美市場的烤箱生產線，預計將持續關閉直到 5 月 15 日，此外，空調生產線自從 4 月 28 日至 29 日將停止生產 2 天。

由於新冠肺炎大流行導致全球出現停工使供應鏈中斷，LG 電子已經停止了多間海外工廠的生產，目前已停止美國的汽車電子廠、俄羅斯的電視和家電廠，以及波蘭的家用電器生產線，且為了遵照當地居家辦公政策，LG 電子延長了墨西哥電視廠以及印度家電和手機廠的停產時間。

此外，據《路透社》報導，匿名人士透露，由於 LG 手機部門過去不斷虧損，LG 電子計劃今年將暫停在韓國手機的生產，並將生產線轉移至越南。

市場分析師表示，LG 的手機業務已連續七個季度虧損，且全球電視市場價格競爭加劇，恐影響 LG 電子第一季的財報表現。