兩大醫療產業長期趨勢向上 定期定額超前部署

抗疫藥物瑞德西韋據傳於中國臨床試驗療效失敗，引發市場高度關注，法人認為，評估瑞德西韋效度仍以美國反應為主，待美國 4、5 月大規模臨床試驗的階段性結果出爐，才能較準確判斷療效，並看好醫療製藥、遠端治療產業，將可受疫情需要，而獲得長期趨勢向上的機會。

美國媒體引述世界衛生組織 (WHO) 最新公布文件，瑞德西韋於中國臨床試驗結果不盡理想，市場反應紛雜。富蘭克林華美投信表示，目前相關臨床試驗母數不夠多，且試驗性尚待更完善，仍需持續以美國 4、5 月各階段的臨床試驗作為評估標準，才將是較足以取信之數據，建議對於短線事件的雜音紛擾，無須過度恐慌。

惟風險評估上，仍待全球疫情確診人數下降，才可望拉動相關製藥企業的獲利回穩，加上仍須評估瑞德西韋未來是否走向上市擴產趨勢。

由於新冠病毒疫情延燒下，生技醫療保健產業扮演舉足輕重的角色，富蘭克林華美全球醫療保健基金核心基金經理人黃壬信認為，隨著瑞德西韋即將公布美國各階段的臨床結果，以及後續展開的疫苗試驗，將提供長期對抗新型傳染病的多種選擇，也將帶動整體生技醫療、保健族群、遠端治療服務等產業鏈的價值持續提升。

尤其新冠病毒加速非接觸式診療需求提前爆發，下一步將放眼中長期人類生活習慣改變，黃壬信表示，在疫情尚未緩解前，遠端醫療及物聯網的興起已確立且勢不可擋，未來更加看好已參與疫情影響下之生技製藥公司的漲幅行情，建議趁勢以定期定額或以大筆資金分批進場策略參與相關產業行情，若愈是能超前部署，未來中長線愈有掌握彈升的機會。