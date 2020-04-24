投資人注意！ETF淨值歸零或轉負 恐遭停止交易或強制下市

新冠肺炎疫情讓股市波動加劇，指數股票型基金 (ETF) 也難倖免於難，其中連結能源的 ETF 溢價率更是大幅飆升，考量市場機制穩定，證交所正研議針對 ETF 單位淨值資產 (NAV) 降至零或負值時，祭出停交易或終止上市等措施。

以連結原油商品的 ETF 為例，受到國際原油價格、期貨價格崩跌，導致原油 ETF 淨值一路下探，溢價率更一度飆升至 500%，為避免市場波動劇烈影響投資人權益，證交所擬修法，比照股票針對淨值歸零，甚至轉負的 ETF 祭出停止交易或強制下市，相關法規將等董會會通過後，報請主管機關核准。

證交所表示，ETF 淨資產價值與追蹤指數表現與發行人複製指數表現能力息息相關，當指數成分價格波動劇烈時，各類型 ETF 淨資產價值也會深受影響，部份 ETF 淨值甚而因此大跌。

證交所指出，完成修法後，未來如果 ETF 商品如果發生單位淨資產價值 (NAV) 降至零或轉為負數者，考量該等基金規模或有無法繼續經營之情事，規劃單位 NAV 達到前揭標準時，就會要求停止買賣或終止上市。

證交所提醒，基於風險考量，期貨型 ETF 在最近 30 個營業日基金，平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達 85%，應在其官網揭示該檔 ETF 最初單位淨資產價值、最近 30 個營業日的基金平均單位淨資產價值及累積跌幅等資訊。