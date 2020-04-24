3月M1B、M2續呈黃金交叉+散戶指標續創高 股市資金動能無虞

台灣央行今 (22) 日公布 3 月金融情況，即便外資淨匯出擴大，不過在放款和投資成長增加帶動下，M1B 和 M2 年增率分別上升至 7.02%、4.42%，續成市場解讀資金充沛的「黃金交叉」線型，再加上散戶指標「證券劃撥餘額」續創高，央行強調，我國經濟基本面因相對其他國家穩健，整體股市動能無虞。

央行統計，3 月的散戶指標「證券劃撥餘額」來到 2.24 兆元，月增 911 億元，並續創新高，反映我國金融體系具足夠的流動性，可支應全球金融情勢變動。

央行進一步說明，證券劃撥餘額續創高，除了因散戶加入市場，同時也會隨著經濟活動增加而持續增長，再加上 3 月股市波動劇烈，整體交易活絡，使餘額增加，顯然，有不少散戶想趁著這波狂殺後進場逢低承接。

相對於證券劃撥餘額創新高，3 月融資餘額 1223 億元，則創 1996 年 4 月以來新低，顯示股市波動劇烈令部分投資人遭到「斷頭」，央行指出，3 月自然人占集中市場總成交值比重下滑至 56.3%，低於第一季均值 57.92%。

央行也提到，3 月因全球股市波動劇烈，外資匯出約 103.96 億美元，所幸，國內投資和放款年增率均呈增加，其中，M2 的增加，除了因放款和投資對民間部門債權增加所致，個人購置不動產和週轉金均有成長。

另外，央行表示，3 月金融機構超額準備衝上 1084 億元，不僅較上月暴增 621 億元，也創 2009 年 6 月金融海嘯以來新高，主要是因金融機構為因應不時的不確定狀況，保有較大的流動性。

累計第一季 M1B 及 M2 平均年增率分別為 7.21%、4.45%。

截至 3 月底，M1B 水位達 19.44 兆元，較上月續增 769 億元，M2 水位則有 46.75 兆元，月增 1426 億元；而活期性存款達 17.33 兆元，月增 1405 億元、年增 1.187 兆元，續創新高，央行再度強調，資金動能「沒有問題」。