崇越Q1每股賺2.51元 創歷史次高

半導體材料通路商崇越 (5434-TW) 今 (24) 日公布自結，第 1 季稅後純益 4.56 億元，季增 13.43%，年增 17.83%，每股稅後純益 2.51 元；受惠矽晶圓、光阻液等半導體材料出貨維持高檔，獲利創下歷史次高。

崇越第 1 季營收 87.9 億元，季減 0.29%，年增 23.79%，毛利率 11.88%，季增 0.88 個百分點，年減 0.51 個百分點，營益率 5.69%，季增 0.72 個百分點，年增 0.07 個百分點，稅後純益 4.58 億元，季增 13.93%，年增 18.35%，每股稅後純益 2.51 元。

崇越第 1 季儘管受疫情干擾，但台灣及中國晶圓廠為確保供貨穩定，均提前備貨，帶動半導體材料如矽晶圓、光阻液等出貨維持高檔，且因其毛利率優於公司平均，推升獲利較上季成長。

環保工程業務方面，崇越主要承接台灣、中國兩地訂單，中國第 1 季受各地復工遞延影響，進度略為延宕，預計第 2 季起將加快進度，滿足客戶需求；台灣則因疫情控制得當，進度一切依照進度進行。

展望第 2 季，崇越受惠客戶持續回補庫存，矽晶圓、光阻液等材料持續成長，加上遞延的環保工程業務陸續認列，整體營收可望續揚。